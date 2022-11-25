Венгрия выделит €187 млн на оказание помощи Украине

Соответствующий документ подписал премьер-министр Виктор Орбан

БУДАПЕШТ, 24 ноября. /ТАСС/. Венгрия выделит из своего бюджета в 2023 году на оказание помощи Украине €187 млн. Об этом сообщается в распоряжении кабинета министров, опубликованном в четверг в правительственном вестнике официальной информации.

Документ подписан премьер-министром Виктором Орбаном. В нем отмечается, что средства направляются "на оказание финансовой помощи Украине".

В распоряжении указано, что €187 млн будут выделены Венгрией в соответствии в решением Европейского союза о предоставлении Украине в 2023 году кредитов на восстановление экономики. "Министру иностранных дел и внешнеэкономических связей предлагается начать от имени Венгрии переговоры с целью разработки необходимого соглашения о финансовой поддержке Украины", - говорится в заключительном пункте документа. С кем глава МИД должен будет вести такие переговоры, не уточняется.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия привержена оказанию финансовой помощи Украине, однако намерена делать это не через предоставление совместного кредита ЕС, а на двусторонней основе.