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ТАСС

Венгрия выделит €187 млн на оказание помощи Украине

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Президент Венгрии Виктор Орбан
Президент Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Hoslet

Соответствующий документ подписал премьер-министр Виктор Орбан

БУДАПЕШТ, 24 ноября. /ТАСС/. Венгрия выделит из своего бюджета в 2023 году на оказание помощи Украине €187 млн. Об этом сообщается в распоряжении кабинета министров, опубликованном в четверг в правительственном вестнике официальной информации.

Документ подписан премьер-министром Виктором Орбаном. В нем отмечается, что средства направляются "на оказание финансовой помощи Украине".

В распоряжении указано, что €187 млн будут выделены Венгрией в соответствии в решением Европейского союза о предоставлении Украине в 2023 году кредитов на восстановление экономики. "Министру иностранных дел и внешнеэкономических связей предлагается начать от имени Венгрии переговоры с целью разработки необходимого соглашения о финансовой поддержке Украины", - говорится в заключительном пункте документа. С кем глава МИД должен будет вести такие переговоры, не уточняется.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия привержена оказанию финансовой помощи Украине, однако намерена делать это не через предоставление совместного кредита ЕС, а на двусторонней основе. 

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Евросоюз
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