Американское издание: бомбардировщик В-21 Raider открывает новую эру воздушных войн

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Военно-воздушные силы США назначили на 2 декабря презентацию нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Как подчеркивает американское издание 19fortyfive.com, создание этого самолета-бомбардировщика представляет собой «историю успеха» и авиастроительной отрасли США, и американской администрации. Ведь программа по строительству самолета была выполнена в срок, производитель уложился в рамки выделенного бюджета.

Новый самолет представляет собой шаг вперед в эволюции стратегических бомбардировщиков. Издание называет его бомбардировщиком для новой эры воздушных войн. Так, реальные успехи заметны в авионике, электронных системах, стелс-функциях, вооружении. Они позволят бомбардировщику действовать даже в условиях интенсивной работы средств противовоздушной обороны противника.

Отдельный и очень интересный вопрос – своевременное создание самолета. Отставание от графика и невозможность уложить все расходы в выделенные средства давно стали фирменной чертой американской оборонной промышленности. Однако в случае с В-21 все вышло по-другому. Программа была запущена в 2015 году, а спустя 7 лет компания Northrop Grumman выпустила первый самолет. Издание называет эту программу самой быстрой и успешной в истории современного американского военного авиастроения.

Но, разумеется, основной вопрос заключается в том, будет ли новый самолет удовлетворять потребности ВВС в бомбардировщиках в новую эпоху воздушных войн. В прессе США считают, что - да.

Raider поступает на вооружение ВВС США в то время, когда все основные силы, участвующие в воздушной войне, как наступательные, так и оборонительные, находятся в переходном состоянии. Наиболее очевидными изменениями, влияющими на авиастроение, являются быстрые разработки в области противовоздушной обороны

- пишет автор 19fortyfive.com и эксперт Дэниэл Гур.

Будущее воздушной войны, по мнению аналитика, зависит от взаимодействия пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Также важную роль будет играть интеграция сенсоров для быстрой передачи информации. Такой самолет как В-21 сможет беспрецедентным образом реагировать на окружающую среду, так как он оснащен самой современной электроникой и средствами наблюдения.

Raider может стать центральным игроком в революционном изменении ударных возможностей ВВС США, считает Дэниэл Гур. Ведь основное внимание при создании самолета уделялось не только его боевым качествам бомбардировщика, но и сопутствующим возможностям, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, радиоэлектронную атаку, связь. Бомбардировщик сможет использовать самый разнообразный спектр боеприпасов дальнего и прямого действия.

Усовершенствованная электроника, функции скрытности позволят стратегическому бомбардировщику B-21 преодолевать комплексные средства противовоздушной обороны противника. B-21, как и F-35, сможет, как утверждается, действовать в качестве авиационного командного пункта, управляя так называемыми роями пилотируемых и беспилотных платформ.

В то же время, аналитики задаются вопросом, будет ли новый самолет доступен в большом количестве, достаточном для покрытия нужд ВВС США в подобных платформах? Пока в Пентагоне заявляют о потребности в 100 таких самолетах, но некоторые эксперты считают более разумным производство 200 бомбардировщиков, учитывая старение существующего авиапарка бомбардировочной авиации и последние достижения в области противовоздушной обороны. В какую сумму может обойтись американскому налогоплательщику такой авиапарк перспективных стратегических бомбардировщиков на фоне рекордной для США за последние полвека инфляции, не берётся сказать никто.