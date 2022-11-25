Хайнань провел конференцию космонавтики с участием ведущих специалистов КНР

Параллельно был организован Вэньчанский международный аэрокосмический форум

ХАЙКОУ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Власти провинции Хайнань на текущей неделе провели Китайскую конференцию космонавтики, в которой приняли участие ведущие специалисты из КНР. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, параллельно был организован Вэньчанский международный аэрокосмический форум. Церемония их открытия состоялась в административном центре Хайнаня городе Хайкоу.

На мероприятии выступили заместитель губернатора провинции Шэнь Даньян, заместитель министерства промышленности и информатизации, глава Китайского национального космического управления (CASC) Чжан Кэцзянь, генеральный директор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Чжан Чжунъян. С видеообращением к участникам конференции обратился исполнительный директор Международной астронавтической федерации Кристиан Файхтингер.

Среди гостей форума были глава управления международного космического городка в городе Вэньчан (северо-восток Хайнаня) Лю Чун, представители местной администрации, члены руководства других провинций КНР. В ходе конференции были вручены почетные награды некоторым специалистам и структурным подразделениям, занимающимся проблемами космонавтики. Кроме того, состоялось мероприятие "Моя мечта о космосе", на котором участники ознакомились с картинами и рисунками, посвященными исследованию Вселенной.

"На космодром в Вэньчане возложена миссия по запуску китайских ракет-носителей нового поколения, - заявил Чжан Кэцзянь. - Хайнань ведет активное строительство международного космического городка, реализует стратегию по созданию инновационной научно-технической площадки для космических исследований. Это важная гавань КНР для изучения дальнего космоса".

Глава CASC напомнил, что именно благодаря Хайнаню были осуществлены миссии по запуску на Луну исследовательского аппарата "Чанъэ-5" и зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1". "Наше управление готово к более тесному сотрудничеству со всеми общественными кругами, как в Китае, так и за рубежом", - добавил он.

Роль Хайнаня в развитии китайской космонавтики

Как отметил на конференции Шэнь Даньян, в соответствии с задачей, поставленной председателем КНР Си Цзиньпином, Хайнаньский порт свободной торговли будет играть все более значимую роль в реализации национальных аэрокосмических проектов. "Наша провинция ускорит создание первого в Китае космодрома, предназначенного для коммерческих проектов", - пообещал он.

Чиновник уточнил, что параллельно Хайнань активизирует формирование эффективной производственной цепочки в аэрокосмической отрасли. Кроме того, по его словам, самая южная китайская провинция намерена наращивать в этом направлении сотрудничество с другими странами.

Хайнань играет важную роль в развитии космонавтики КНР. На острове находится космодром Вэньчан - одна из четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самой длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки.

Другие китайские носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B. Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех аналогов, разработанных в КНР. К тому же этот космодром - популярная достопримечательность, которая в 2021 году привлекла свыше 8 млн туристов, потративших в ходе посещения 6 млрд юаней (более $942 млн).

Более того, в городе Санья на южном побережье острова идет активное формирование новой площадки по развитию аэрокосмических технологий. В частности, там осуществляются проекты, связанные с обработкой спутниковых данных.