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ЦАМТО

Гидрографический катер "Анатолий Князев" будет досрочно принят в состав ВМФ России

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Гидрографический катер "БГК-2151" проекта 19920
Гидрографический катер "БГК-2151" проекта 19920.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/TACC

ЦАМТО, 24 ноября. Большой гидрографический катер "Анатолий Князев" прошел полный цикл подготовки к приему в состав ВМФ России, 24 ноября на судне состоится торжественная церемония подъема флага гидрографической службы ВМФ. Она пройдет в Санкт-Петербурге.

Приказ об утверждении приемо-сдаточного акта катера и зачислении его в состав гидрографического района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота подписал 22 ноября главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Катер был построен и подготовлен к приемке значительно раньше запланированного срока. Его закладка состоялась 30 июня 2021 года на Окской судоверфи в Нижегородской области. Катер назван в честь организатора и участника арктических испытаний первого высокоширотного навигационного комплекса Анатолия Князева.

Большой гидрографический катер "Анатолий Князев" построен по проекту 19920, разработанному конструкторским бюро "Вымпел". Он предназначен для проведения гидрографических работ (промеров, исследования рельефа дна, обслуживания навигационного оборудования и т.п.) в ближней морской зоне, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
19920 Баклан
БФ
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