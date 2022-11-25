Минобороны Франции приняло восьмой фрегат класса FREMM

ЦАМТО, 24 ноября. Генеральная дирекция по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) объявила приемке восьмого фрегата FREMM, "Лорейн", который также является вторым кораблем серии, выполненным в версии ПВО.

Как и первые шесть фрегатов FREMM, поставленных ВМС Франции, последние два обладают возможностями противолодочной борьбы. Тем не менее, они отличаются улучшенными возможностями в области противовоздушной обороны. Таким образом, фрегаты получают преимущества благодаря усовершенствованной системе боевого управления, оптимизированной мачте под названием "осиная талия" и увеличенной дальности обнаружения РЛС. Экипаж корабля также увеличен на 10 человек.

Как сообщал ЦАМТО, FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под управлением OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation). Всего на вооружение ВМС Франции должно быть принято 8 фрегатов серии. Первые 6 кораблей поставлены в противолодочной версии, 7-й и 8-й фрегаты построены в варианте ПВО.

Фрегаты предназначены для обеспечения ПВО и ПЛО корабельного соединения, уничтожения надводных кораблей и нанесения высокоточных ударов по наземным целям в глубине территории противника крылатыми ракетами MdCN.

Компания DCNS (ныне Naval Group) передала ВМС Франции головной фрегат класса FREMM, (D650) "Акитэн", 23 ноября 2012 года. 12 июня 2015 года французскому флоту был передан второй фрегат серии, (D652) "Прованс", 16 марта 2016 года – третий, (D653) "Лангедок", 11 апреля 2017 года – четвертый, (D654) "Овернь" (Auvergne), 18 июля 2018 года – пятый, (D655) "Бретань", 16 июля 2019 года – шестой, (D651) "Норманди".

Седьмой фрегат серии, "Эльзас", который также является первым в версии ПВО, был передан командованию ВМС Франции 16 апреля 2021 года и официально принят на вооружение 22 ноября 2021 года

Закладка киля корабля 8-го фрегата серии, "Лорейн", состоялась в мае 2019 года. 13 ноября 2020 года он был спущен на воду.

После завершения поставок кораблей класса FREMM обновление флота ВМС Франции будет осуществляться в рамках строительства новых многоцелевых фрегатов FDI (Fregate de Defense et Intervention), первый из которых будет поставлен в 2024 году.

К 2030 году в составе надводного флота ВМС Франции должно состоять 15 фрегатов первого ранга, включая 8 многоцелевых фрегатов (FREMM), 2 фрегата класса "Оризон" и 5 фрегатов FDI.

Фрегат FREMM в версии ПВО представляет собой корабль длиной 142 м, шириной 20 м и полным водоизмещением около 6040 т. Силовая установка типа CODLOG (COmbined Diesel eLectric Or Gas), включающая газовую турбину LM2500+G4, позволяет кораблю развивать крейсерскую скорость хода 16 узлов и максимальную – 27,5 узлов. Дальность хода фрегата на скорости 15 узлов – около 6000 морских миль, автономность – 45 суток, экипаж – 119 человек (+14 человек в составе авиагруппы). Всего на борту могут разместиться 165 человек. Вооружение фрегата составляют 76 мм АУ, УВП A43 "Сильвер" с ЗУР "Астер-15" и "Астер-30", ПУ с 8 ПКР MM-40 "Экзосет" Блок.3, четыре 12,7-мм пулемета, 324-мм торпедные аппараты с торпедами MU-90, два 20-мм дистанционно управляемых модуля вооружения Narwhal, вертолет NH-90 "Кайман". На борту установлена многофункциональная РЛС "Гераклес".