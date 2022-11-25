Войти
ЦАМТО

Минобороны Франции приняло восьмой фрегат класса FREMM

384
0
0
Фрегат класса FREMM ВМС Франции
Фрегат класса FREMM ВМС Франции.
Источник изображения: Marine nationale

ЦАМТО, 24 ноября. Генеральная дирекция по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) объявила приемке восьмого фрегата FREMM, "Лорейн", который также является вторым кораблем серии, выполненным в версии ПВО.

Как и первые шесть фрегатов FREMM, поставленных ВМС Франции, последние два обладают возможностями противолодочной борьбы. Тем не менее, они отличаются улучшенными возможностями в области противовоздушной обороны. Таким образом, фрегаты получают преимущества благодаря усовершенствованной системе боевого управления, оптимизированной мачте под названием "осиная талия" и увеличенной дальности обнаружения РЛС. Экипаж корабля также увеличен на 10 человек.

Как сообщал ЦАМТО, FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под управлением OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation). Всего на вооружение ВМС Франции должно быть принято 8 фрегатов серии. Первые 6 кораблей поставлены в противолодочной версии, 7-й и 8-й фрегаты построены в варианте ПВО.

Фрегаты предназначены для обеспечения ПВО и ПЛО корабельного соединения, уничтожения надводных кораблей и нанесения высокоточных ударов по наземным целям в глубине территории противника крылатыми ракетами MdCN.

Компания DCNS (ныне Naval Group) передала ВМС Франции головной фрегат класса FREMM, (D650) "Акитэн", 23 ноября 2012 года. 12 июня 2015 года французскому флоту был передан второй фрегат серии, (D652) "Прованс", 16 марта 2016 года – третий, (D653) "Лангедок", 11 апреля 2017 года – четвертый, (D654) "Овернь" (Auvergne), 18 июля 2018 года – пятый, (D655) "Бретань", 16 июля 2019 года – шестой, (D651) "Норманди".

Седьмой фрегат серии, "Эльзас", который также является первым в версии ПВО, был передан командованию ВМС Франции 16 апреля 2021 года и официально принят на вооружение 22 ноября 2021 года

Закладка киля корабля 8-го фрегата серии, "Лорейн", состоялась в мае 2019 года. 13 ноября 2020 года он был спущен на воду.

После завершения поставок кораблей класса FREMM обновление флота ВМС Франции будет осуществляться в рамках строительства новых многоцелевых фрегатов FDI (Fregate de Defense et Intervention), первый из которых будет поставлен в 2024 году.

К 2030 году в составе надводного флота ВМС Франции должно состоять 15 фрегатов первого ранга, включая 8 многоцелевых фрегатов (FREMM), 2 фрегата класса "Оризон" и 5 фрегатов FDI.

Фрегат FREMM в версии ПВО представляет собой корабль длиной 142 м, шириной 20 м и полным водоизмещением около 6040 т. Силовая установка типа CODLOG (COmbined Diesel eLectric Or Gas), включающая газовую турбину LM2500+G4, позволяет кораблю развивать крейсерскую скорость хода 16 узлов и максимальную – 27,5 узлов. Дальность хода фрегата на скорости 15 узлов – около 6000 морских миль, автономность – 45 суток, экипаж – 119 человек (+14 человек в составе авиагруппы). Всего на борту могут разместиться 165 человек. Вооружение фрегата составляют 76 мм АУ, УВП A43 "Сильвер" с ЗУР "Астер-15" и "Астер-30", ПУ с 8 ПКР MM-40 "Экзосет" Блок.3, четыре 12,7-мм пулемета, 324-мм торпедные аппараты с торпедами MU-90, два 20-мм дистанционно управляемых модуля вооружения Narwhal, вертолет NH-90 "Кайман". На борту установлена многофункциональная РЛС "Гераклес".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Франция
Продукция
IMPACT
LM2500
NH90
Компании
DCNS
OCCAR
Проекты
2020-й год
Aster ЗУР
DCNS FREMM
Похожие новости
29.11.2021
На вооружение ВМС Франции принят седьмой фрегат класса FREMM
31.12.2020
ВМС Египта получили фрегат FFG-1002 "Аль-Галала" класса FREMM
20.11.2020
Naval Group сообщила о спуске на воду последнего фрегата класса FREMM для ВМС Франции
30.07.2018
Naval Group передала ВМС Франции пятый фрегат класса FREMM
18.09.2013
DCNS готовится к спуску на воду третьего фрегата класса FREMM
28.11.2012
Министерство обороны Франции приняло головной фрегат класса FREMM
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 21:07
  • 38582
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.11 20:31
  • 1
США могут выкупить у Греции российское оружие и передать его Украине
  • 25.11 20:11
  • 1
Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине
  • 25.11 18:53
  • 2
Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК
  • 25.11 17:32
  • 2
В России рассказали о новых задачах береговых ракетных комплексов
  • 25.11 15:45
  • 0
Жизнями украинцев Зеленский пытается продлить свое политическое долголетие
  • 25.11 12:32
  • 5
Путин призвал еще раз посмотреть, как работает Координационный совет
  • 25.11 12:30
  • 2
Воины-освободители уничтожили украинский модернизированный "Ураган"
  • 25.11 12:29
  • 4
Путин заявил о необходимости увеличить объемы и качество военной техники
  • 25.11 11:40
  • 1
Военкор прокомментировал уничтожение американских гаубиц ВСУ с помощью взаимодействия БПЛА и артиллерии
  • 25.11 07:37
  • 3
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 25.11 06:57
  • 1
Захарова: все больше фактов указывают на противостояние России и НАТО на Украине
  • 25.11 03:04
  • 2
Глава «Ростеха» заявил об опережении графика в рамках гособоронзаказа
  • 25.11 03:01
  • 4
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 25.11 02:56
  • 2
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой