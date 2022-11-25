Впервые за долгое время в США построят новый исследовательский ядерный реактор

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Комиссия по ядерному регулированию США приняла заявку Абилинского христианского университета (ACU) на получение разрешения на строительство исследовательского реактора на расплавленной соли (MSRR) на территории университетского городка в Абилине, штат Техас. Это первая за более чем 30 лет заявка на новый исследовательский реактор в США и первая заявка на передовой университетский исследовательский реактор.

В августе ACU подала заявку на экспериментально-испытательную лабораторию ядерной энергетики (NEXT Lab), в состав которой входит неэнергетический MSRR мощностью 1 МВт. В реакторе будет использоваться теплоноситель из расплавленной соли с топливом, растворенным в таком расплаве. Объект станет платформой для исследований технологии расплавленных солей, а также предоставит возможности для получения образования в области ядерной науки и техники. Это официальная версия.

ACU является ведущим университетом в Исследовательском альянсе NEXTRA, в который входят Технологический институт Джорджии, Техасский университет A&M и Техасский университет в Остине. У альянса есть исследовательское соглашение с Natura Resources на сумму 30,5 млн долларов США для проектирования и строительства университетского исследовательского реактора на расплавленной соли.

По словам руководства программы, несколько аспектов дизайна MSRR уже рассматривались персоналом комиссии по ядерному регулированию США в предыдущие два года работы перед подачей заявки с ACU.

Благодаря этому конструктивному взаимодействию агентство смогло установить график проверки на 18 месяцев. За исключением непредвиденных задержек, персонал рассчитывает завершить проверку окружающей среды и безопасности к маю 2024 года

— заявил в недавнем интервью прессе представитель NRC.

По сообщению ACU, строительство Научно-инженерного исследовательского центра Гейла и Макса Дилларда площадью 2600 квадратных метров, в котором разместятся NEXT Lab и MSRR, уже ведется и должно быть завершено летом 2023 года.

Если лицензия на строительство будет выдана, ACU должен будет подать отдельное заявление на получение лицензии на последующую эксплуатацию реактора. О том, какие конкретно исследования (помимо отработки использования технологии расплава солей) планируется проводить с помощью перспективного ядерного реактора, на данный момент не сообщается.