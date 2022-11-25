НАТО разместит в Румынии два радара для слежения за Чёрным морем и Украиной

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Румыния становится новым плацдармом НАТО для противостояния с Россией, на территории страны будут размещены радары для контроля центральной и западной частей Черного моря, а также восточной части Украины.

Действующие власти Румынии превращают страну в форпост борьбы с Россией, выступая за размещение на ее территории дополнительных сил альянса, в частности боевой группы НАТО под командованием Франции. Можно сказать, что этот вопрос уже решенный, французские и американские военные уже находятся в Румынии, теперь осталось закрепить это законодательно, т.е. провести формальное голосование в парламенте страны.

Кроме размещения боевой группы НАТО, на территории Румынии будут размещены два радара, опять же принадлежащие альянсу. Решение об этом также принято, президент Румынии Клаус Йоханнис официально проинформировал об этом парламент страны.

Один из радаров разместит Испания. Речь идет о РЛС TPS-43 - мобильной трёхкоординатной радиолокационной станции, предназначена для обнаружения и сопровождения баллистических и аэродинамических целей различных классов. Данный радар будет интегрирован в систему ПВО/ПРО НАТО. Второй радар установит корпус морской пехоты США - это будет многофункциональная радиолокационная станция AN/TPS-80 Ground/Air Task-Oriented Radar.

Как сообщается, "испанский" радар будет отслеживать обстановку над Черным морем, а "американский" - над Украиной. Места размещения РЛС выбирались долго, они согласованы с Минобороны Румынии. Известно, что свой радар морпехи США установят недалеко от границы Украины, чтобы охватить как можно больше ее территории, включая восточные районы. О месте расположения TPS-43 ничего не известно, но следить радар должен за западной и центральными частями Черного моря.