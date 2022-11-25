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Визит крупнейшего британского авианосца в Норвегию назвали «посланием Путину»

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Авианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell /

Визит флагманского корабля Королевского военно-морского флота Великобритании, авианосца HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») в Осло стало «посланием» для президента России Владимира Путина. Об этом пишет 19FortyFive.

Издание поясняет, что самый большой и самый дорогой военный корабль, когда-либо построенный в Британии, сейчас возглавляет авианосную ударную группу в водах Северной Европы для демонстрации силы и средства сдерживания Москвы. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил, что присутствие HMS Queen Elizabeth вместе с другими военными кораблями НАТО стало «важным сигналом того, что в богатом природными ресурсами районе поддерживается порядок».

13 ноября сообщалось, что США и Великобритания показательно отправляют свои авианосцы в Арктику, чтобы продемонстрировать России свою обеспокоенность ее действиями в регионе. Страны НАТО активизируют свою деятельность в Арктике, который считается регионом низкой напряженности, поскольку Москва усилила военное присутствие в регионе.

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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Авианосец
Арктика
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