Гексакоптер "Шершень" для разгона толпы испытали на 100 добровольцах

Испытания проводились на базе НИИ им. М.А.Карцева

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Новейший российский гексакоптер "Шершень", предназначенный для разгона незаконных акций при помощи ультразвукового и инфразвукового оружия, прошел успешные испытания на группе из 100 добровольцев. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М.А.Карцева Виталий Долгов.

"На базе НИИ им. Карцева были проведены успешные испытания ультразвукового и инфразвукового воздействия при помощи "Шершня". В них принимала участие группа добровольцев в составе порядка 100 человек. Сначала включали слышимый звук, потом стали понижать герц и отслеживали, на каких частотах человек звук не слышит, но испытывает дискомфорт", - подчеркнул Долгов.

По словам специалиста, применение возможностей гексакоптера безвредно для человеческого организма, оно лишь вызывает временные неприятные эффекты. "Люди начинают испытывать дискомфорт, им хочется покинуть место. Что касается применения инфразвука, то ощущения похожи на морскую болезнь: могут проявляться тошнота, головокружение, общий дискомфорт. Все симптомы исчезают, как только человек покидает территорию, попадающую в зону воздействия", - рассказал Долгов.

Специалист также подчеркнул, что "Шершень" практически полностью является российским продуктом. "Мы планируем предложить образцы гексакоптера для проведения испытаний Министерству обороны РФ и другим силовым ведомствам. Чем интересно направление, это будет стопроцентное импортозамещение: российские сборка и автопилот, лопасти мы также уже делаем сами. Остаются только двигатели и, может быть, аккумулятор", - сообщил Долгов.

Гексакоптер "Шершень" также предназначен для радиолокационного подавления беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, он может применяться в нефтегазовом секторе и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. "Шершень" был впервые показан на выставке российских беспилотных летательных аппаратов и систем подавления "Аэронет-2035" на ВДНХ в Москве.

НИИВК им. М.А.Карцева - предприятие радиоэлектронной промышленности России, осуществляющее научные исследования и разработки в области цифровой техники, систем управления и информационных технологий. Институт специализируется на создании аппаратного и программного обеспечения для решения задач транспорта, промышленности, энергетики и других отраслей.