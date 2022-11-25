Источник: ВМФ может получить АПЛ "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск" в канун 2023 года

По данным собеседника ТАСС, переход двух субмарин на Тихоокеанский флот запланирован на следующее лето

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Красноярск" проекта 885М ("Ясень-М") могут быть переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в канун Нового года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"По существующим планам, традиционно передача двух субмарин - "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск" - может состояться "под елочку", то есть в третьей декаде декабря", - сказал он.

По данным собеседника агентства, переход двух АПЛ на Тихоокеанский флот запланирован на лето 2023 года. "Сначала межфлотский переход по Северному морскому пути совершит "Генералиссимус Суворов", затем пойдет "Красноярск". По существующей практике, такие переходы осуществляются в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности", - отметил он.

ТАСС не располагает официальными комментариями на этот счет.

К настоящему времени корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передали ВМФ России пять "стратегов" проектов "Борей/Борей-А" - три первого и два второго. В разных стадиях строительства и на испытаниях находятся еще пять ракетных крейсеров проекта "Борей-А". Могут быть законтрактованы еще две субмарины этого класса. Основное оружие стратегических ракетоносцев этих проектов - 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

"Красноярск" - вторая серийная подлодка, третий корабль проекта 885М ("Ясень-М"). Она была заложена в 2014 году, спущена на воду 30 июля 2021 года. АПЛ проекта 885М разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Головная субмарина этого проекта "Казань" была передана ВМФ 7 мая 2021 года. Основное ударное оружие подлодок проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".