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ТАСС

Небензя заявил, что Россия продолжит действия по ограничению военного потенциала Украины

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: © POOL

Киев должен занять реалистичную позицию на переговорах, считает постпред РФ при ООН

ООН, 24 ноября. /ТАСС/. Россия продолжит действия по ограничению военного потенциала Украины, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах. С таким заявлением выступил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

По словам российского постпреда, ВС РФ наносят удары "по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией". "Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, - одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО", - заявил Небензя. 

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
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