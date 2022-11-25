Небензя заявил, что Россия продолжит действия по ограничению военного потенциала Украины

Киев должен занять реалистичную позицию на переговорах, считает постпред РФ при ООН

ООН, 24 ноября. /ТАСС/. Россия продолжит действия по ограничению военного потенциала Украины, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах. С таким заявлением выступил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

По словам российского постпреда, ВС РФ наносят удары "по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией". "Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, - одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО", - заявил Небензя.