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ТАСС

В ООН назвали безрассудными обстрелы Запорожской АЭС

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила обеспокоенность ситуацией на станции

ООН, 24 ноября. /ТАСС/. Обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) являются безрассудным и предосудительным поступком, заявила в среду заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией на ЗАЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции, который произошел на выходных, безрассуден и предосудителен", - сказала она в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

19 ноября украинские военные возобновили после длительного перерыва обстрелы ЗАЭС, артиллерийские удары по станции были зафиксированы также 20 и 21 ноября.

Запорожская АЭС является самой крупной в Европе. Россия взяла ее под контроль в конце февраля в ходе специальной военной операции. В сентябре, после посещения станции миссией МАГАТЭ, организация призвала создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. 

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