Зеленский пригласил экспертов ООН посетить объекты критической инфраструктуры Украины

В среду на всей территории страны объявили воздушную тревогу, которая продолжалась более двух часов

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экспертов ООН посетить украинские объекты критически важной инфраструктуры для оценки их состояния. Такое заявление он сделал в четверг, выступая по видеосвязи на срочном заседании Совета Безопасности ООН по Украине, которое было созвано по просьбе Киева.

"Я от имени Украины подтверждаю приглашение для экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры. Необходимо оценить их [состояние]", - сказал Зеленский.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Зеленский был заявлен выступающим от Украины по видеосвязи в нарушение правил процедуры Совета Безопасности.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более двух часов. Из Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Николаева и других городов поступали сообщения о взрывах и повреждениях на объектах инфраструктуры. По данным Минэнергетики Украины, без света на всей территории осталось подавляющее большинство потребителей. Также были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская. В ведомстве указали, что временно обесточены оказались "большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены и объекты электропередачи". В министерстве подчеркнули, что "ввиду масштабов повреждений на восстановление потребуется время", однако не уточнили, как долго у потребителей не будет света.