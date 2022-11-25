Военно-медицинская академия в Петербурге представила разработки в области полевой медицины

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.

В частности были представлены результаты исследований по проблеме временной остановки внутреннего кровотечения при ранениях и травмах живота

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые Военно-медицинской академии имени Кирова представили на заседании бюро отделения медицинских наук РАН в Санкт-Петербурге свои разработки в области оказания помощи при боевых хирургических и терапевтических травмах, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге состоялось выездное заседание бюро отделения медицинских наук РАН. Медицинские специалисты представили прорывные медицинские разработки и исследования в аспекте военных и экстремальных событий", - говорится в сообщении.

Заседание прошло в Центре координации медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ, созданном на базе академии в Петербурге. Открыл его начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы, академик РАН Евгений Крюков.

Руководители клиник и кафедр академии представили свои разработки в различных областях боевых травм и патологий, в том числе результаты исследований по проблеме временной остановки внутреннего кровотечения при ранениях и травмах живота путем внутрибрюшинного наложения специальных композиций и внешней компрессии.

"Кроме того, в академии инициирован цикл работ по использованию беспилотных летательных аппаратов для транспортировки крови и лекарств", - рассказали в МО РФ.

Также на заседании рассказали о внедренных специалистами академии в медицинскую практику аддитивных и клеточных технологиях для лечения раненных с тяжелыми внутри- и околосуставными переломами. Делегация бюро ознакомилась с современным высокотехнологичным медицинским оборудованием клиник, медицинских центров и многопрофильной клиники академии.