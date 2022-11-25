Войти
ТАСС

Военно-медицинская академия в Петербурге представила разработки в области полевой медицины

326
0
0
Военно-медицинская академия
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.
Источник изображения: http://ens.mil.ru/

В частности были представлены результаты исследований по проблеме временной остановки внутреннего кровотечения при ранениях и травмах живота

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые Военно-медицинской академии имени Кирова представили на заседании бюро отделения медицинских наук РАН в Санкт-Петербурге свои разработки в области оказания помощи при боевых хирургических и терапевтических травмах, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге состоялось выездное заседание бюро отделения медицинских наук РАН. Медицинские специалисты представили прорывные медицинские разработки и исследования в аспекте военных и экстремальных событий", - говорится в сообщении.

Заседание прошло в Центре координации медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ, созданном на базе академии в Петербурге. Открыл его начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы, академик РАН Евгений Крюков.

Руководители клиник и кафедр академии представили свои разработки в различных областях боевых травм и патологий, в том числе результаты исследований по проблеме временной остановки внутреннего кровотечения при ранениях и травмах живота путем внутрибрюшинного наложения специальных композиций и внешней компрессии.

"Кроме того, в академии инициирован цикл работ по использованию беспилотных летательных аппаратов для транспортировки крови и лекарств", - рассказали в МО РФ.

Также на заседании рассказали о внедренных специалистами академии в медицинскую практику аддитивных и клеточных технологиях для лечения раненных с тяжелыми внутри- и околосуставными переломами. Делегация бюро ознакомилась с современным высокотехнологичным медицинским оборудованием клиник, медицинских центров и многопрофильной клиники академии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
07.08.2020
В 2020 году войска получили более 1100 единиц вооружения
19.03.2020
Участники Армейских международных игр-2020 обсудили порядок их проведения на 2-ой планирующей конференции
08.07.2019
ПА ОБСЕ проголосовала за антироссийскую резолюцию по Крыму
06.09.2017
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
01.08.2016
Украинские учения по стандартам НАТО
21.01.2015
В МО РФ прошло совещание по разработке документов, регламентирующих проведение медико-биологических испытаний
05.09.2014
Самолеты-амфибии для «пятого океана»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 21:03
  • 38581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.11 20:31
  • 1
США могут выкупить у Греции российское оружие и передать его Украине
  • 25.11 20:11
  • 1
Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине
  • 25.11 18:53
  • 2
Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК
  • 25.11 17:32
  • 2
В России рассказали о новых задачах береговых ракетных комплексов
  • 25.11 15:45
  • 0
Жизнями украинцев Зеленский пытается продлить свое политическое долголетие
  • 25.11 12:32
  • 5
Путин призвал еще раз посмотреть, как работает Координационный совет
  • 25.11 12:30
  • 2
Воины-освободители уничтожили украинский модернизированный "Ураган"
  • 25.11 12:29
  • 4
Путин заявил о необходимости увеличить объемы и качество военной техники
  • 25.11 11:40
  • 1
Военкор прокомментировал уничтожение американских гаубиц ВСУ с помощью взаимодействия БПЛА и артиллерии
  • 25.11 07:37
  • 3
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 25.11 06:57
  • 1
Захарова: все больше фактов указывают на противостояние России и НАТО на Украине
  • 25.11 03:04
  • 2
Глава «Ростеха» заявил об опережении графика в рамках гособоронзаказа
  • 25.11 03:01
  • 4
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 25.11 02:56
  • 2
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой