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ИноСМИ

Главу минобороны США высмеяли после слов о Китае

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Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.
Источник изображения: © AP Photo / Savitskiy Vadim/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Хуаньцю шибао: Америке посоветовали задуматься над предупреждением Китая

США часто "демонизируют" Китай, выставляя его в плохом свете, пишет "Хуаньцю шибао". Пример — нелепая критика главы Пентагона Ллойда Остина в адрес Поднебесной, сделавшая из него посмешище. Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предостерег его от новых провокаций. Вашингтону нужно хорошо подумать над этими словами.

22 ноября член Госсовета КНР, министр обороны Вэй Фэнхэ, присутствовавший на встрече глав оборонных ведомств АСЕАН+ в Камбодже, провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. По словам официального представителя ведомства Китая, это был откровенный, глубокий, прагматичный и конструктивный стратегический диалог. С тех пор, как лидеры Китая и США встретились на Бали и достигли ряда важных консенсусов, две страны инициировали и возобновили коммуникацию в различных важных областях. В настоящее время двусторонние отношения демонстрируют признаки стабилизации.

Лучше один раз встретиться, чем никогда не увидеть друг друга, и лучше поговорить о чем-то, чем замалчивать — таково общее мнение международного сообщества по поводу текущих китайско-американских отношений. Особенно в контексте того, что высокопоставленные военные двух государств долгое время не поддерживали связь, а мысли и намерения противоположной стороны приходилось угадывать. В такой обстановке возрос реальный риск непроизвольного выстрела или даже полномасштабного конфликта, из-за чего сердца региона и мира были постоянно напряжены. В какой-то степени в этом и заключалась ключевая цель встречи министров обороны Китая и США. В ходе переговоров два высокопоставленных чиновника выразили точку зрения, что вооруженные силы стран должны со всей искренностью претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый главами государств, поддерживать связь и контакты, укреплять контроль и координацию в кризисных ситуациях, а также стремиться поддерживать региональную безопасность и стабильность.

Военные связи являются барометром совокупных отношений между Пекин и Соединенными Штатами. Из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань в августе Китай предпринял восемь контрмер, в том числе отменил телефонные переговоры между руководителями китайского и американского военных театров, рабочую встречу между министерствами обороны и другие контакты. Какое-то время "свободное падение" отношений было вызвано главным образом провокациями США. Если Вашингтон остановит свое вызывающее поведение, то кризиса не будет, не возникнет необходимости и в кризисном управлении и контроле. Укрепление контроля и координации в кризисных ситуациях между Китаем и Штатами главным образом зависит от искренности Белого дома.

Высказывания Вэй Фэнхэ были очень четкими и жесткими. Откровенный обмен мнениями является самым эффективным способом избежать непонимания и неправильного суждения. Тем не менее часть американского общества постоянно намеренно извращает мысли КНР. Мы добавим здесь еще пару слов, чтобы углубить и уточнить позицию Китая, дабы достигнуть исчерпывающего понимания с американской стороной. Во-первых, слова министра обороны КНР — это ни в коем случае не давление, а демонстрация твердой воли и мощной способности китайских военных защищать коренные интересы страны. Эти слова носят оборонительный, а не наступательный характер. Во-вторых, США должны четко понимать, что это ни в коем случае не пустая риторика. Если Вашингтон захочет вновь спровоцировать Пекин, ему стоит трижды взвесить перед этим слова господина Вэя. В-третьих, этот вопрос имеет особое значение для Китая, но американская сторона недостаточно хорошо это осознает, поэтому Поднебесной необходимо неоднократно заявлять о своих основных позициях и взглядах.

В ходе встречи Вэй Фэнхэ вновь подчеркнул, что тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая, а также первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. У военных страны есть твердость духа, уверенность, силы и все необходимые возможности, чтобы решительно защищать единство своей родины. Господин Вэй предупредил, что любая эскалация и "прорыв" со стороны США в тайваньском вопросе неизбежно будут встречены решительными и мощными контрмерами и контратаками с китайской стороны. Во время переговоров с Остином в ходе "Диалога Шангри-Ла" в Сингапуре в июне этого года Вэй Фэнхэ уже говорил, что если кто-то посмеет способствовать отколу Тайваня, то китайская армия не пощадит сил и будет сражаться до последнего, чтобы решительно разгромить любой сепаратистский заговор элементов "независимости острова". Все вышеперечисленное — это "красная линия" Китая, которая не может быть четче. И только в границах этой красной линии обе стороны могут продолжать диалог.

Мы заметили, что перед полетом в Камбоджу Остин заявил на форуме по безопасности в Канаде, что "Пекин, как и Москва, ищет мира, в котором право на стороне сильного". Его слова попали в заголовки всех газет. Страна, которая не вела войн всего 16 лет с момента обретения независимости и которая создала почти 800 военных баз по всему миру, неожиданно назвала Китай, который никогда не провоцировал конфликты, "деспотом, притесняющим других с помощью своей силы". Немудрено, что эти нелепые реплики были расценены СМИ как комедийный спектакль. Следует отметить, что китайцы давно привыкли к повторяющимся провокационным и противоречивым высказываниям вашингтонских политиков. Эти слова не могут запятнать миролюбивый имидж Китая, а вместо этого ухудшают международную репутацию самих Соединенных Штатов.

Китай самым искренним образом смотрит на развитие отношений между двумя странами и вооруженными силами, но основным условием для этого являются действия США. Они должны держать свое слово, выполнять обещания и искренне уважать основные интересы и тревоги Поднебесной. Остин согласился с тем, что обе армии должны добросовестно претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый главами государств, поддерживать открытые каналы связи, надлежащим образом разрешать конфликты и разногласия, укреплять контроль и координацию в кризисных ситуациях, а также стремиться поддерживать общую стабильность отношений между военными. Несомненно одно: те, кто угрожает основным интересам Китая, столкнутся с жесткой контратакой со стороны наших вооруженных сил. И пока стороны действуют в рамках общих интересов международного сообщества и КНР, вооруженные силы страны будут лишь защитой, надежным партнером в сохранении мира на планете. То же самое должно относиться и к Соединенным Штатам.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Камбоджа
Канада
Китай
Россия
Сингапуp
США
Тайвань
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