Дополнительный пакет американской военной помощи Украине

23 ноября 2022 года министерство обороны США объявило о выделении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь составляет более 19 млрд долл. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 21,8 млрд долл.

Ремонт американских автомобилей HMMWV различных модификаций силами подвижной авторемонтной мастерской вооруженных сил Украины вблизи линии фронта, ноябрь 2022 года (с) социальные сети

Согласно информации министерства обороны США, новый пакет военной помощи Украине в размере 400 млн долл уже традиционно выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и представляет собой оперативное выделение имущества из наличия министерства обороны США. Это уже 26-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

В новый объявленный пакет входят:

- неназываемое дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- неназываемое дополнительное количество зенитных управляемых ракет AIM-120 AMRAAM для зенитных ракетных комплексов NASAMS;

- неназываемое дополнительное количество авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM;

- 150 пулеметов калибра 12,7 мм с тепловизионными прицелами для борьбы с БЛА (видимо, для борьбы с барражирующими боеприпасами);

- 200 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм (видимо, М982 Excalibur);

- 10 тысяч минометных мин калибра 120 мм;

- 150 автомобилей HMMWV;

- более 100 "легких тактических машин";

- более 20 млн патронов для стрелкового оружия;

- более 200 генераторов;

- запасные части для 105-мм гаубиц и другой техники.

Таким образом, общее количество передаваемых Украине высокоточных артиллерийских выстрелов М982 Excalibur калибра 155 мм достигло 4200. Общее количество передаваемых США украинской стороне 120-мм минометных мин достигло 135 тысяч.