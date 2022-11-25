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Вестник Мордовии

Воины-освободители уничтожили украинский модернизированный "Ураган"

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Российская армия уничтожила опытный образец украинской реактивной системы "Буревій". Вместе с этой РСЗО под удар попал и обычный "Ураган" вооруженных формирований киевского режима.

Как сообщает "РГ: русское оружие", обе машины получили столь значительные повреждения, что уже не подлежат восстановлению. По некоторым данным, к началу специальной операции на Шепетовском ремонтном заводе было модернизировано всего две таких пусковых установки.

Основное отличие от первоначальной версии заключается в использовании нового шасси. Ранее применялся изготовленный еще во времена Советского Союза четырехосный вездеход высокой проходимости ЗИЛ-135ЛМ. Его заменили на приобретенный в Чехии автомобиль Tatra Т815-7Т3RC1 (8х8), который получил четырехдверную бронированную многоместную кабину для экипажа. В ней также смонтировали радиостанцию и элементы цифровой системы управления огнем.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Мощность двигателя - 400 л.с. Автоматическая коробка передач - Allison. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч.

Имеется также вспомогательный энергоагрегат, работающий при выключенном основном моторе. Для лучшей устойчивости вместо двух, как было ранее, применены четыре аутригера.

В днепропетровском конструкторском бюро "Южное" также попытались создать более совершенные реактивные снаряды, дальность полета которых должна была доходить до 65000 метров. Однако, как сообщалось, все закончилось провалом: одно из первых выпущенных изделий взорвалось прямо в цеху. После инцидента работы в этом направлении были прекращены.

"Буревій" вместе с пусковыми установками БМ-27 "Ураган" с июня текущего года несколько раз замечали у линии боевого соприкосновения. По некоторым данным, их использовали для применения боеприпасов, начиненных печально известными минами ПФМ-1 "Лепесток", которыми неонацисты буквально засыпали населенные пункты Донбасса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Чехия
Компании
Allison
Tatra
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2 комментария
№1
25.11.2022 11:29
Всё как в России, сплошные опытные образы..

Ураган-1М как выпустили в объёме одной батареи, тан она одна уже лет восемь по парадам и выставкам и катается...
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№2
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