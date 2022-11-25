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Украинский конфликт вывел боевые действия в космос

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День Космонавтики на ВДНХ
День Космонавтики на ВДНХ.
Источник изображения: © РИА Новости Кирилл Каллиников

Экс-генсек НАТО Расмуссен: украинский конфликт напомнил о важности безопасности в космосе

Украинский конфликт – первое крупное столкновение, в котором стороны в значительной мере зависят от развернутых на орбите средств, пишет экс-генсек НАТО Расмуссен в статье для FT. Он призывает выработать правила для управления действиями человека в космосе.

Андерс Фог Расмуссен

Специальная военная операция России продемонстрировала, насколько значимую роль космос играет в обеспечении нашей безопасности. В январе снимки позиций российских войск у границ Украины, полученные с помощью спутниковой системы GPS, стали сигналом о неизбежном начале боевых действий. <…> Это первый крупный военный конфликт, в котором обе стороны в значительной мере зависят от средств, развернутых в космосе. И он станет далеко не последним.

Роль космоса в украинском конфликте служит показывает, что деятельность людей на орбите Земли стала играть центральную роль в нашей жизни. За последние годы Соединенные Штаты, Россия, Китай и Индия существенно укрепили свой космический потенциал. И сейчас, в период повышенной геополитической напряженности, Европа не должна от них отставать.

На этой неделе европейские министры встретятся в Париже, чтобы обсудить будущее европейской космической программы. Один вывод уже не вызывает никаких сомнений: безопасность и процветание континента будет все больше зависеть от нашей способности действовать в космосе. А для этого нам необходима защищенная инфраструктура, открытый и безопасный доступ в космос и ответственный подход к деятельности человека.

<…>

Москва ясно дает понять, что она считает ключевые объекты инфраструктуры законными целями в любом потенциальном конфликте. Сюда же относятся и средства, развернутые в космосе. В самом начале военного конфликта Россия осуществила кибератаки на спутниковые системы связи Украины. В прошлом году она провела испытания противоспутникового оружия на низкой околоземной орбите, доказав, что при желании она вполне способна наносить физические удары в космосе. Эта угроза была открыто озвучена в октябре, когда один высокопоставленный российский чиновник заявил в ООН, что коммерческие спутники Соединенных Штатов и их союзников могут стать "законными целями для ответных ударов".

Европа должна иметь возможность действовать в космосе автономно. В октябре владелец SpaceX Илон Маск опубликовал в твиттере свою версию "плана мирного урегулирования" конфликта на Украине и пригрозил лишить эту страну доступа к своим спутникам Starlink. Предложенный им план выглядел так, будто его взяли прямо у кремлевского подразделения по распространению дезинформации. Согласно ему, Киеву следует отдать России часть территорий Украины и взять на себя обязательства по сохранению военного нейтралитета. Попытка Маска вмешаться в геополитику подчеркивает те риски, которые в себе несут космические монополии. Европа не может допустить, чтобы ее ключевая инфраструктура зависела от прихотей или твитов миллиардеров.

Чтобы этого избежать, европейским лидерам необходимо добиваться более открытого и конкурентного рынка в космической сфере. Наши компании должны иметь возможность конкурировать на равных условиях, и мы обязаны сделать так, чтобы контроль над всеми необходимыми средствами оставался в наших руках. Это важно, потому что освоение космоса стимулирует инновационную деятельность. Оно расширяет наши технологические горизонты, создает новые отрасли и способствует пониманию нашего места во вселенной. Однако оно может дать нам все эти преимущества, только если наша деятельность в космосе будет безопасной и устойчивой. Пока неясно, так ли это.

В частности, сейчас растет риск того, что низкая околоземная орбита скоро станет до опасного перегруженной из-за появления все новых крупных объектов. Так происходит из-за того, что компании, вроде SpaceX и Amazon, запускают все новые мегасозвездия спутников. В 2018 году на орбите было всего две тысяч спутников. К концу текущего десятилетия их может оказаться около ста тысяч – то есть в 50 раз больше. И Европейское космическое агентство, и НАСА уже бьют тревогу в связи с растущей угрозой перегруженности, столкновений и образования космического мусора.

Подобно атмосфере, суше и морским ресурсам, околоземное космическое пространство представляет собой хрупкую систему. Нам срочно необходимо выработать новые правила, которые позволят управлять деятельностью человека в космосе. К сожалению, в нынешнем политическом климате глобальный консенсус невозможен. Европе пора занять активную позицию. Мы были в авангарде решения экологических проблем на Земле, и теперь мы должны сделать то же самое в космосе.

Мы должны осознать риски и противостоять им, пока не стало слишком поздно. Наши ученые и компании должны сотрудничать с союзниками, чтобы понять, какую именно деятельность земные орбиты способны поддерживать, – как мы когда-то сделали с морскими путями и гражданским воздушным пространством. Затем регулирующие органы должны установить четкие правила предоставления спутниковым компаниям доступа к рынку, чтобы уменьшить риск столкновений.

Европа должна действовать решительно. Если мы не сможем справиться с проблемами безопасности, мы станем слабее. Если мы не сумеем добиться равных условий игры, мы станем беднее. А если мы не сможем сделать нашу деятельность в космосе безопасной и устойчивой, будущим поколениям придется за это расплачиваться.

Андерс Фог Расмуссен – бывший генеральный секретарь НАТО и член консультативной группы по исследованию космоса людьми и роботами при Европейском космическом агентстве.

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