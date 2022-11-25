Марин Ле Пен считает, что Франция должна прекратить вооружать Украину

По словам главы французской парламентской фракции "Национального объединения", это происходит в ущерб собственной безопасности страны

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Франция должна прекратить вооружать Киев, поскольку это создает риски для ее собственной безопасности. Об этом заявила в среду глава французской парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен, слова которой приводит радиостанция France Info.

"Франции нужно прекратить поставки вооружений Киеву. Она не может помогать Украине в ущерб собственной безопасности", - сказала Ле Пен. "Вся техника, которую мы сегодня передаем Украине, - это техника, которой не хватает самой Франции", - отметила она. "Поставка тяжелого вооружения, в котором нуждается наша армия, ослабляет нас и создает риски для нашей внутренней безопасности", - подчеркнула политик.

Ранее газета Le Monde сообщила, что запасы оружия в странах Запада, в том числе в США, достигли критически низких значений из-за поставок Киеву, а возможности по их восполнению оказались весьма ограничены.

К настоящему моменту Франция поставила на Украину 18 САУ Caesar, еще от шести до 12 машин с расширенным боезапасом и усиленным бронированием, по данным газеты Le Monde, Париж планирует передать Киеву из числа Caesar, заказанных Данией. Министерство вооруженных сил Франции также одобрило передачу Украине 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение в 1979 году.

Помимо гаубиц, Франция уже передала Украине бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, обмундирование, сухпайки, средства радиационной, химической и биологический защиты, аптечки. Также, согласно Le Monde, Париж передал Киеву снаряды и патроны "всех калибров" и топливо.