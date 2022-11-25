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ТАСС

Песков заявил, что успешное завершение спецоперации не вызывает сомнений

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Владимир Путин информировал коллег по ОДКБ о происходящем в контексте СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Россия не сомневается в успехе специальной военной операции на Украине. Об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, согласен ли он с мнением, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности зависит от успеха спецоперации РФ на Украине.

"С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают", - сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин проинформировал коллег по Организации Договора о коллективной безопасности о событиях, происходящих к контексте специальной военной операции, заявил Песков.

"Президент России имел возможность кратко информировать своих коллег, в том числе и на полях этого саммита, они общались в разных форматах о том, что происходит в контексте специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли на саммите тема Украины.

Россия не сомневается в успехе специальной военной операции на Украине, заявил он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, согласен ли он с мнением, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности зависит от успеха спецоперации РФ на Украине.

"С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают", - сказал Песков. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
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