Песков заявил, что успешное завершение спецоперации не вызывает сомнений

Владимир Путин информировал коллег по ОДКБ о происходящем в контексте СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ

ЕРЕВАН, 23 ноября. /ТАСС/. Россия не сомневается в успехе специальной военной операции на Украине. Об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, согласен ли он с мнением, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности зависит от успеха спецоперации РФ на Украине.

"С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают", - сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин проинформировал коллег по Организации Договора о коллективной безопасности о событиях, происходящих к контексте специальной военной операции, заявил Песков.

"Президент России имел возможность кратко информировать своих коллег, в том числе и на полях этого саммита, они общались в разных форматах о том, что происходит в контексте специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли на саммите тема Украины.

Россия не сомневается в успехе специальной военной операции на Украине, заявил он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, согласен ли он с мнением, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности зависит от успеха спецоперации РФ на Украине.

"С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают", - сказал Песков.