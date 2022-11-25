Стратегическую ракету "Сармат" запустили в серийное производство

Разработчик "Сармата" сообщил, что ракета обеспечит безопасность России на 50 лет

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В России стартовало серийное производство новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщил в интервью "Российской газете" гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.

"Ракетный комплекс уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием, — подчеркнул он.

Как уточнил Дегтярь, "Сармат" в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил и надежно обеспечивать безопасность России. По его словам, в нынешних геополитических условиях это оружие станет главным фактором ядерного сдерживания и гарантией сохранения мира.

"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. Новая ракета сможет атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

Первый пуск "Сармата" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны тогда отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".

После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.