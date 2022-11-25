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ТАСС

Совет министров ЕКА одобрил выделение €16,9 млрд на европейскую космическую программу

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Йозеф Ашбахер
Йозеф Ашбахер.
Источник изображения: © Пресс-служба Европейского космического агентства

Глава агентства Йозеф Ашбахер назвал это "большим успехом"

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Совет министров Европейского космического агентства (ЕКА) согласовал выделение €16,9 млрд на развитие европейской космической программы в ближайшие три года. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Париже глава ЕКА Йозеф Ашбахер.

"Мы не получили ту сумму, которую просили, однако стоит рассмотреть контекст. Мы получили €10,3 млрд в 2016 году, €14,5 млрд в 2019 году, а сейчас в ходе совета министров мы получили €16,9 млрд, что представляет увеличение на 17%", - сказал он. "Это большой успех, демонстрирующий понимание в Европе значимости космической отрасли", - подчеркнул Ашбахер.

Как ожидается, из общей суммы €2,7 млрд предназначены для финансирования программ исследования космоса, аналогичная сумма будет направлена на программы наблюдения за поверхностью Земли, €2,8 млрд планируется направить на развитие пусковых установок, в частности на модернизацию ракет Ariane 6 и Vega-C.

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр приветствовал решение совета министров, в который входят представители 22 государств. Он отметил, что Франция из почти €17 млрд направила в бюджет €3,25 млрд. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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