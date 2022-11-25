В ЕКА представили своего первого астронавта с инвалидностью

Им стал британский медик и паралимпиец Джон Макфолл

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило в среду имена шести новых астронавтов, среди которых первый в истории агентства "параастронавт". Им оказался британский медик и спортсмен Джон Макфолл.

"Когда я узнал о наборе в команду астронавтов людей с инвалидностью, я понял, что это мой шанс, - сказал он на пресс-конференции, проходившей после завершения встречи министров стран - участниц ЕКА в Париже. - Я думаю, что могу донести вдохновляющую идею о том, что наука доступна каждому и что космос потенциально доступен каждому", - сказал он.

"Мы выбрали термин "параастронавт" по аналогии со спортсменами-паралимпийцами. Однако требования к ним предъявляются такие же, как и к остальным астронавтам, - сказал глава отдела пилотируемых и автоматизированных полетов Европейского космического агентства (ЕКА) Дэвид Паркер. - Мы заинтересованы в работе с Джоном и преодолении вызовов, которые могут возникнуть. И мы хотим понять, как мы можем адаптировать космические корабли и космическую станцию, чтобы такие люди могли там жить и работать, выполнять миссии".

В 19-летнем возрасте Макфолл попал в серьезную аварию на мотоцикле, после которой ему ампутировали правую ногу. После восстановления и освоения протеза он начал профессионально заниматься спортом и с 2005 года представлял Великобританию на соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета, а в 2008 году выступал на Паралимпийских играх в Пекине в составе британской сборной.

Помимо спортивных достижений Макфолл получил степень бакалавра (Университет Суонси) и магистра (Уэльский университет) в области спортивной медицины в 2004 и 2005 году соответственно. В 2014 году получил степень бакалавра в области медицины и хирургии (Медицинская школа Кардиффского университета).

Вместе с Макфоллом ЕКА огласила имена еще пяти кандидатов в астронавты, с которыми будет подписан долгосрочный контракт. Это Софи Адено (Франция), Пабло Альварес Фернандес (Испания), Розмари Куган (Великобритания), Рафаэль Льежуа (Бельгия) и Марко Зибер (Швейцария). Также были представлены 11 участников резервной группы. Все они были отобраны из 22,5 тыс. кандидатов, подавших заявки в рамках программы набора в команду астронавтов ЕКА. Первая тренировка в центре подготовки с участием отобранных кандидатов намечена на весну 2023 года, их базовая подготовка займет примерно год, после чего по результатам тестов они будут назначены на конкретные миссии, для которых будет производиться специальная подготовка.