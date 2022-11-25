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ТАСС

Токаев: в ситуации вокруг Украины наступило время коллективного поиска формулы мира

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана.
Источник изображения: © Sputnik / Владислав Воднев

По словам президента Казахстана, нельзя допустить, чтобы "братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами"

АСТАНА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в ситуации вокруг Украины пришло время коллективного поиска формулы мира, нельзя допустить, чтобы русский и украинский народы разошлись по сторонам с незаживающими обидами.

"Что касается Украины, считаю, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение в силу разных причин было подорвано", - заявил глава государства в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам Токаева, которые приводит его пресс-служба, нельзя допустить, чтобы "братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами".

По итогам сессии был принят ряд документов, добавили в пресс-службе казахстанского лидера. 

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Страны
Казахстан
Украина
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