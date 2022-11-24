Войти
Интерфакс-АВН

Байден поручил Блинкену направить Украине военную помощь на сумму $400 млн

234
0
0
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Leon Neal/ Getty Images

Вашингтон. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в среду поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить $400 млн на военную помощь Украине, сообщает Белый дом.

"Направить до $400 млн по статьям обороны и служб министерства обороны, военного образования и подготовки, чтобы обеспечить помощь Украине", - говорится в меморандуме Байдена для главы Госдепа, опубликованном на сайте Белого дома.

В свою очередь Блинкен заявил, что в очередной пакет военной помощи войдут, в частности, средства ПВО.

"Эта помощь на $400 млн включает в себя дополнительные вооружения, боеприпасы и средства ПВО из арсеналов Минобороны США", - приводятся слова Блинкена в заявлении госдепа.

Он уточнил, что таким образом общая сумма американской военной помощи Киеву с начала работы нынешней американской администрации достигла $19,7 млрд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
23.05.2022
"Запасайтесь консервами и стройте бункеры"
19.09.2019
Украино-американская рота на учениях разгромила "зелёных человечков"
20.06.2017
СМИ: Украина и США выполнят наблюдательный полет над Россией
05.09.2014
Вертолетонедоносец
04.09.2014
Военная доктрина России изменится из-за кризиса на Украине
19.11.2013
НИИ «Орион» может стать основой кластера в ОПК Украины
08.08.2008
Украина подтвердила факт поставок боевой техники Грузии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 07:09
  • 38425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:32
  • 2
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
  • 24.11 06:31
  • 1
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой
  • 24.11 03:09
  • 1
"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом
  • 24.11 02:53
  • 1
Французский политик Пьер Лелуш: Крым – российский, а Украине нет места в ЕС
  • 24.11 02:38
  • 1
Россия, Турция и Израиль играют в Сирии в кошки-мышки
  • 23.11 18:22
  • 1
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 23.11 17:56
  • 2
Когда закончатся боеприпасы у Украины
  • 23.11 17:54
  • 4
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 23.11 17:49
  • 3
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 23.11 14:26
  • 12
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 23.11 14:16
  • 2
ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе
  • 23.11 14:13
  • 4
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 11:46
  • 2
Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся арсеналов
  • 23.11 09:26
  • 0
Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»