Байден поручил Блинкену направить Украине военную помощь на сумму $400 млн

Вашингтон. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в среду поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить $400 млн на военную помощь Украине, сообщает Белый дом.

"Направить до $400 млн по статьям обороны и служб министерства обороны, военного образования и подготовки, чтобы обеспечить помощь Украине", - говорится в меморандуме Байдена для главы Госдепа, опубликованном на сайте Белого дома.

В свою очередь Блинкен заявил, что в очередной пакет военной помощи войдут, в частности, средства ПВО.

"Эта помощь на $400 млн включает в себя дополнительные вооружения, боеприпасы и средства ПВО из арсеналов Минобороны США", - приводятся слова Блинкена в заявлении госдепа.

Он уточнил, что таким образом общая сумма американской военной помощи Киеву с начала работы нынешней американской администрации достигла $19,7 млрд.