Качиньский предложил Германии отправить систему ПРО Patriot на запад Украины

По мнению главы партии "Закон и справедливость", это позволило бы более эффективно, чем при помощи С-300, сбивать ракеты противника

ВАРШАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Глава правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский предложил Германии разместить системы ПРО Patriot на западе Украины. Об этом он заявил в распространенном в среду интервью Польскому агентству печати, комментируя предложение Германии передать системы Patriot Польше.

"Это интересное предложение", - сказал он, подчеркнув, что выражает личное мнение. "Но я считаю, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала это вооружение украинцам, обучила украинские экипажи с условием, что батареи будут размещены на западе Украины", - указал Качиньский.

По его мнению, "это позволило бы более эффективно, чем при помощи С-300, сбивать ракеты противника". "С другой стороны, это защитило бы нас от таких событий, как в Пшеводуве. Одновременно, если бы россияне решили напасть на нас, это бы нас защитило", - сказал он.

15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте США заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей. По данным Минобороны России, ракета была выпущена из системы С-300 ПВО Украины.

В понедельник министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила изданию Rheinische Post, что Германия предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства республики, в том числе с помощью батарей Patriot. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после этого написал в Twitter, что Варшава приняла предложение ФРГ о предоставлении батарей Patriot и планирует разместить их на границе с Украиной. Минобороны ФРГ заявило, что пока не может точно сообщить, сколько конкретно ракетных комплексов Patriot предполагается направить в Польшу в свете ЧП с падением ракеты на границе с Украиной.