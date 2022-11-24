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Военное обозрение

Премьер-министр Армении обвинил ОДКБ в отсутствии реакции на действия Азербайджана

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Источник изображения: topwar.ru

Членство Армении в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) не стало для Азербайджана сдерживающим фактором, который бы воспрепятствовал агрессивной политике. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Также армянский премьер-министр отметил, что до сих пор ОДКБ никак не реагирует на действия Баку против Еревана.

Такие заявление Пашинян сделал на встрече в формате ОДКБ. Сегодня завершается председательство Армении в ОДКБ, длившееся ровно год. Премьер-министр Армении назвал этот год очень насыщенным.

Мы отметили 30-детие Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания ОДКБ. Вопреки юбилеям настроение у нас, к сожалению, отнюдь не юбилейное

- заметил Пашинян.

Глава правительства Армении вспомнил, что страна трижды подвергалась агрессии со стороны Азербайджана. Также он припомнил и конфликты между Киргизией и Таджикистаном. Успешным действием ОДКБ, по его мнению, были действия по восстановлению правопорядка в Казахстане.

Что интересно, критика ОДКБ из уст Пашиняна прозвучала еще и на фоне протестов в Ереване. Митингующие вышли на улицы с антироссийскими лозунгами, флагами Украины и США и требовали, в числе прочего, выхода Армении из ОДКБ и вывода из страны российских войск. Подобная риторика для армянской стороны выглядит удивительной, если учесть, что в принципе само существование Армении и в еще большей степени НКР зависит от роли России в регионе.

Кроме того, отдельно стоит отметить и позицию Армении по поводу реакции на агрессию других государств в отношении России. Сейчас Пашинян обижается на то, что Россия не вступилась (хотя она вступилась, отправив миротворцев и предотвратив полное уничтожение НКР) за Армению.

Но как реагировал Ереван на диверсию против Крымского моста, на обстрелы Белгородской, Брянской и Курской областей, на подлое убийство журналистки Дарьи Дугиной, на казни российских военнопленных украинскими нацистами? Россия – такой же член ОДКБ, как и Армения, но даже осуждения агрессивных действий Киева со стороны Еревана не последовало.

Более того, Армения открыто заигрывает с Западом, включая и США. И это на фоне нарастающего противостояния России и НАТО на Украине, когда гибнут российские солдаты, в том числе и этнические армяне из различных регионов России, если что...

Так имеет ли господин Пашинян моральное право рассуждать о том, что ОДКБ недостаточно эффективно реагирует на азербайджанскую агрессию в отношении Армении? Ведь сам факт сохранения государственности Армении во многом является следствием ее союзнических отношений с Россией и вхождения в состав ОДКБ. Кто знает, что было бы в другой ситуации при учёте, мягко говоря, не самого дружественного окружения из стран, в которых эта страна находится.

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Азербайджан
Армения
Казахстан
Киргизия
Россия
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Украина
Компании
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