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ТАСС

СМИ: США предложили Греции отправить Украине ЗРК С-300 и "Тор-М1" в обмен на ракеты НАТО

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ЗРК С-300
ЗРК С-300.
Источник изображения: defence.ru

Афины уже приняли предложение, запустив процесс радикальных изменений в структуре противовоздушной обороны, сообщил греческий портал Pentapostagma.gr

АФИНЫ, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложили Греции отправить на Украину ЗРК С-300 и "Тор-М1" в обмен на аналогичные системы НАТО, Афины положительно относятся к этой идее. Об этом сообщил в среду греческий портал Pentapostagma.gr.

По его данным, Вашингтон, в частности, недавно предложил Греции заменить российские ЗРК С-300 и "Тор-М1" на системы натовского производства. Афины, "как сообщается, уже приняли предложение США, запустив процесс радикальных изменений в структуре противовоздушной обороны" Вооруженных сил Греции, что "приобретает решающее значение перед лицом угроз со стороны Турции и активного использования ею беспилотных летательных аппаратов в провокациях против Греции", говорится в сообщении.

Портал отмечает, что военные действия на Украине способствуют "полному избавлению" ВС Греции от систем вооружений российского производства, "поскольку становится совершенно ясно, что раскол между Москвой и НАТО еще не скоро создаст условия для их технического содержания и обеспечения". В этом контексте рассматривается поступившее недавно в Афины из Вашингтона предложение о замене всех имеющихся на вооружении греческих ВС российских систем вооружений на натовские. Предложение в первую очередь касается зенитных комплексов, таких как ракеты С-300 и "Тор-М1". Другие системы, например зенитные установки "Оса-К", уже устарели, тогда как программа обмена 40 имеющихся у Греции БМП-1 на немецкие БМП "Мардер" может быть расширена, отмечает издание.

Американское предложение касается финансирования с помощью инструментов, уже имеющихся у Пентагона, таких как Foreign Military Funding, и должно привести к установлению прямых контактов между вооруженными силами двух стран по данному вопросу, сообщает портал. 

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Россия
США
Турция
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Продукция
БМП-1
С-300
Тор-М1
Проекты
NATO
Тор ЗРК
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