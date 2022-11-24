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Газета.ru

Автор лучшей научной статьи по искусственному интеллекту получит от Сбера миллион рублей

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Источник изображения: Виталий Белоусов/РИА "Новости"

Сбер проведет конкурс научных материалов и статей в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Победитель получит от компании миллион рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на международной конференции Artificial Intelligence Journey.

40 ключевых работ, прошедших отбор и этап рецензирования, будут опубликованы в одном из крупнейших в мире научных журналов «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и в его англоязычной версии «Doklady Mathematics».

Авторы также получат возможность выступить с докладами на конференции AI Journey в 2023 году, а лучшему из них вручат денежный приз - миллион рублей.

В Сбере уточняют, что на странице AI Journey Science, начиная с 25 ноября, можно будет ознакомиться с правилами проведения отбора и начать подготовку материалов.

По словам Александра Ведяхина, международная конференция AI Journey уже несколько лет задает вектор научной мысли в области искусственного интеллекта, стимулирует открытия и сокращает разрыв между теорией и практикой.

«Открытый отбор научных статей - это отличная возможность продвинуть результаты своих исследований на международном уровне», - заявил он.

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Страны
Россия
Проекты
AI
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