Лукашенко: Запад пытается втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, хотя сам уже вовлечен

Президент Белоруссии также заявил, что Североатлантический альянс окончательно закрепил антироссийский и антибелорусский векторы

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, хотя сами "по уши" в него вовлечены.

"Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты", - сказал Лукашенко в среду на очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, сообщает агентство БелТА.

Он отметил, что на западных полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. "Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой. Что это, если не прямая вовлеченность в конфликт? А как понимать заявления генсека НАТО, который говорит, что поражение Украины будет означать поражение Североатлантического альянса?" - сказал Лукашенко.

Президент отметил, что Белоруссия "постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе". "Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями. К сожалению, тогда нас с вами не слушали. И трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине", - констатировал белорусский лидер.

Он считает, что надо начать переговоры о мире на Украине. "Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?"

Лукашенко также заявил, что Североатлантический альянс окончательно закрепил антироссийский и антибелорусский векторы.

Президент Белоруссии также призвал партнеров по ОДКБ не поддаваться на провокации, направленные на развал этой структуры.

"Нельзя допустить, чтобы нас поссорили, посеяли между нами семена противоречий и разногласий. От этого будет зависеть будущее и наших стран, и нашей организации", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что у ОДКБ имеется "мощный коллективный потенциал, есть и конкретные точки роста" для того, чтобы адаптировать объединение под меняющиеся вызовы и угрозы.

Лукашенко поблагодарил Станислава Зася за работу в качестве генерального секретаря ОДКБ и заявил о поддержке кандидатуры Имангали Тасмагамбетова в качестве нового генсека организации.