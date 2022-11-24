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Ростех

«Умный цех» для Ростеха

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Источник изображения: Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

На предприятии «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), где производят газотурбинные двигатели, завершился второй этап внедрения цифровой платформы «Умный цех». Продукт разработан на основе отечественных цифровых технологий и позволяет контролировать производительность станков и качество продукции в режиме реального времени. В будущем эта платформа сможет применяться для цифровизации других предприятий Ростеха и российской промышленности.

Рассказываем о том, как современные цифровые решения помогают оптимизировать предприятия, снижать затраты и развивать производство.

«Оцифрованные» насквозь

«Цифровизация промышленности», «Индустрия 4.0», «интернет вещей» – сегодня эти термины из языка футурологов и теоретиков постепенно переходят в повседневную практическую плоскость. Развитие IT‑технологий последних лет дает возможности для технической реализации самых смелых идей по цифровизации предприятий. И если еще несколько десятков лет назад речь шла лишь об автоматизации отдельных процессов, то сегодня мы говорим об использовании цифровых технологий в качестве сквозных, объединяющих все этапы производства и обслуживающей его деятельности.

Среди преимуществ Индустрии 4.0, или Четвертой промышленной революции, аналитики называют повышение производительности, улучшение безопасности труда, создание принципиально новых продуктов. «Оцифровка» затрагивает как вертикальное, так и горизонтальное взаимодействие, влияя на работу с поставщиками, партнерами и клиентами, но самые масштабные изменения уже происходят на производстве.

Технологии будущего уже здесь

Внедрение концепции Индустрии 4.0 предполагает массовое применение на производстве киберфизических систем, в которых все физические сущности включают в себя цифровой компонент. Интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), большие данные (Big data) и искусственный интеллект – эти технологии будут определять развитие промышленности в ближайшие годы.

Индустриальный интернет вещей позволяет «умным» устройствам обмениваться данными в прямом режиме без участия человека, ускоряя и упрощая многие процессы. VR/AR-технологии уже используются для обучения и работы специалистов на производстве в самых высокоинтеллектуальных областях. Работа с Big data и искусственным интеллектом приносит свои плоды, помогая просчитывать риски и прогнозировать поломки техники, а облачные сервисы обеспечивают непрерывный общий доступ к важным ресурсам. Предприятия Ростеха ведут разработки практически по всем направлениям концепции «Индустрия 4.0» и внедряют передовые цифровые системы у себя на производстве.

Цех 4.0

В этом году Ростех представил программу «Умный цех». Она призвана объединить производство на промышленных предприятиях в единое цифровое пространство, что позволит улучшить производительность оборудования и повысить качество продукции. В реализации программы участвуют станкоинструментальный холдинг «Механика», группа компаний «Цифра» и Московский государственный технологический университет «Станкин».

С начала этого года цифровая платформа «Умный цех» на основе продуктов ГК «Цифра», крупнейшего поставщика технологий для цифровизации промышленности, уже проходит внедрение на рыбинском «ОДК-Сатурн». Предприятие входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха и производит газотурбинные двигатели для авиации и промышленного использования. Работы по цифровизации проводятся в Центре производственных компетенций «Лопатки турбины», где создается один из самых сложных элементов газотурбинных двигателей.

В ноябре завершился второй этап внедрения платформы, в ходе которого к общему программному обеспечению было подключено десять единиц металлургического оборудования и создано 60 автоматизированных рабочих мест. Таким образом, 70 объектов Центра уже поставляют информацию в систему мониторинга предприятия.

На третьем этапе будет проводиться тестирование системы. Платформа «Умный цех» позволит перейти от ручного управления производством к более объективному управлению, основанному на результатах обработки большого количества данных, поможет оценивать эффективность работы предприятия и на основе этого принимать управленческие решения на всех уровнях менеджмента предприятия.

Внедрение платформы «Умный цех» на мощностях «ОДК-Сатурн» − первый шаг к разработке универсальных комплексных решений на основе отечественного ПО, которые можно будет масштабировать на другие предприятия Ростеха и российской промышленности в целом, что, в свою очередь, ускорит переход к стандартам Индустрии 4.0.

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