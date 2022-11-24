Тегеран не получил от Киева доказательств использования беспилотников на Украине

В МИД Ирана сообщили, что иранские и и украинские представители провели переговоры в третьей стране и продолжают консультации по этому поводу

ТАСС, 23 ноября. Иранские и украинские представители провели встречу в третьей стране, однако Тегеран так и не получил от Киева доказательств использования произведенных в исламской республике беспилотников в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил в среду глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Украинская сторона до сих пор не представила никаких доказательств использования иранских беспилотников на Украине. Недавно политические и военные делегации Ирана и Украины провели переговоры в третьей стране, и мы продолжаем консультации по этому поводу", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране. Слова министра приводит иранское агентство IRNA. Абдоллахиян не раскрыл, в какой именно стране состоялась эта встреча.

"Перед этой встречей министр иностранных дел Украины [Дмитрий Кулеба] в последнем телефонном разговоре со мной подчеркнул, что беспилотник попал в руки украинских вооруженных сил и что этот беспилотник является российским, но напоминает иранский беспилотник Shahed-136. Я сказал ему, что это российский беспилотник, похожий на иранский, что является доказательством того, что Иран придерживается своей позиции", - продолжил глава МИД Ирана.

Абдоллахиян отметил, что Москва четко дала понять, что в ходе спецоперации на Украине использует только вооружение российского производства. По его словам, Тегеран продолжает прилагать усилия для прекращения конфликта.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации. Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует беспилотники отечественного производства.