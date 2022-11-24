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Ростех

Госкорпорация Ростех отмечает 15 лет со дня основания

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Госкорпорация Ростех
Госкорпорация Ростех.
Источник изображения: rostec.ru

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России – отмечает 15-летие. Она объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны и обеспечивает стабильную занятость для 600 тысяч человек. Корпорация выпускает тысячи видов продукции как военного, так и гражданского назначения и является лидером по объему гособоронзаказа.

Днем рождения Ростеха принято считать 23 ноября 2007 года. Именно тогда президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №270-ФЗ «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Спустя полгода, в июле 2008 года, Корпорации было передано в управление 443 предприятия. Из них 148 находились в предкризисном и кризисном состоянии, 28 – в стадии банкротства, 17 предприятий не осуществляли хозяйственную деятельность, а 27 – частично утратили свое имущество.

Сейчас Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В контур Ростеха входят крупные центры высокотехнологичных промышленных компетенций – КАМАЗ и АВТОВАЗ, ОАК и ОДК, «Швабе» и КРЭТ, «Росэлектроника» и «Нацимбио», «Вертолеты России», Уралвагонзавод, «Высокоточные комплексы».

Ключевыми направлениями деятельности Корпорации сегодня являются авиа- и двигателестроение, автомобилестроение, радиоэлектроника, информационные и медицинские технологии, инновационные материалы и многое другое.

По итогам 2021 года консолидированная выручка Корпорации составила 2,06 трлн рублей – почти в четыре раза больше, чем в 2009 году. Тогда этот показатель составлял 511 млрд рублей, его основную часть формировал гособоронзаказ.

«Большую часть своей истории – 8 лет – Ростех работает в условиях санкций. Но это не помешало нам многого добиться. Сегодня мы производим тысячи видов продукции. Наряду с добросовестным исполнением ГОЗ наращиваем гражданское производство. В прошлом году впервые достигли рекордной для оборонного комплекса планки 45,5% – это порядка 900 млрд рублей в денежном эквиваленте. В этом году будет небольшое снижение в связи с ростом военного производства. Но наша цель остается неизменной – чтобы каждый второй рубль выручки приходился на гражданскую продукцию, в соответствии с поручением президента», – прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Наряду с развитием гражданского производства Корпорация является крупнейшим исполнителем гособоронзаказа. На долю компании приходится более 40% всего объема ГОЗ. Работа нацелена на обеспечение армии передовыми образцами вооружений, военной и специальной техники. Ключевые виды продукции – самолеты, вертолеты бронетехника, высокоточное оружие и средства борьбы с ним, боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, системы связи, разведки и управления и т.д. В большинстве этих сегментов предприятия Корпорации являются признанными лидерами.

«За 6 лет, с 2015 по 2021 год, Ростех обеспечил независимость от продукции иностранного производства в более чем 130 видах вооружений. Обязательства в рамках ГОЗ Корпорация традиционно выполняет на самом высоком уровне – почти на 100%. В связи с началом СВО производства переведены на усиленный режим, отгрузки идут с опережением графика, предприятия оборонной промышленности работают в несколько смен. По ряду контрактов с Министерством обороны Ростех досрочно поставил бронетехнику, боеприпасы, вертолеты, другую продукцию», – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Среди знаковых продуктовых проектов Ростеха за последние годы можно выделить среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21, первый отечественный турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации ПД-14, первая российская энергетическая турбина большой мощности ГТД-110М, офшорный вертолет Ми-171А3 для обслуживания объектов ТЭК, новая вакцина от гриппа «Ультрикс-Квадри», препарат для лечения коронавируса «Ковид-глобулин».

Среди ближайших задач Ростеха – масштабное обновление отечественного воздушного флота, замена иностранных самолетов на современные и надежные российские лайнеры. До 2030 года будет выпущено более 500 воздушных судов разных типов, в том числе свыше 270 лайнеров МС-21, порядка 140 самолетов SSJ-100 в импортозамещенной комплектации. Кроме того, продолжатся поставки комплектующих для российских магистральных газопроводов. Доля оборудования Ростеха для перекачки газа в отрасли достигла уже 80%. Агрегаты Ростеха используют сегодня крупнейшие компании России – «Газпром», «Роснефть» и другие участники рынка ТЭК.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
ПД-14
СуперДжет-100
Компании
Вертолеты России
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КАМАЗ
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