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ТАСС

WP: США могут создать в Польше склад запчастей для поддержки энергосистемы Украины

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Энергетика
Энергетика.
Источник изображения: industry-hunter.com

Украинская энергосистема находится на грани коллапса, считают журналисты

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Администрация США считает, что Киев срочно нуждается в оборудовании для обеспечения работы энергосистемы, в Вашингтоне рассматривают возможность создания в Польше склада запчастей для последующих поставок на Украину. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в американской газете The Washington Post.

Согласно оценке издания, "украинская энергосистема находится на грани коллапса". По мнению западных чиновников, ее "нельзя починить легко или быстро". В материале отмечается, что должностные лица в Вашингтоне "знают о потребностях Украины и срочно принимают меры, чтобы найти и доставить запчасти".

Как сообщает газета со ссылкой на неназванного американского чиновника, "в числе проблем то, что у американских производителей не всегда имеется на складах нужное оборудование, а если оно есть, то может потребоваться слишком много времени, чтобы доставить его на Украину". Как пишет издание, одна из идей состоит в том, чтобы создать резерв запасных частей в Польше. Тогда оборудование при необходимости можно будет срочно доставить на Украину.

В публикации отмечается, что Украина, в частности, нуждается в автотрансформаторах и пытается приобрести их в других странах, в том числе в Южной Корее.

Авторы статьи добавляют, что Агентство по международному развитию США намерено оказать Украине помощь в восстановлении энергосистемы, в том числе предоставить "ремонтное оборудование на $7 млн". Ведомство также собирается обеспечить доставку на Украину более 1,7 тыс. генераторов. 

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Страны
Польша
США
Украина
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