Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил на Балтике ракетные стрельбы комплексом "Полимент-Редут"

В ходе выполнения задач по уничтожению надводных целей экипаж фрегата Северного флота двумя зенитными ракетами поразил малый корабельный щит

КАЛИНИНГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил в Балтийском море ракетные стрельбы по морским целям зенитно-ракетным комплексом "Полимент - Редут", сообщила в среду пресс-служба Балтийского флота, силы которого обеспечили решение этой задачи экипажем фрегата.

"В морском полигоне Балтийского флота специалисты ракетно-артиллерийской боевой части фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" отработали задачи по нанесению ракетных ударов по морским целям с выполнением практических стрельб из зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе выполнения задач по уничтожению надводных целей экипаж фрегата Северного флота двумя зенитными ракетами поразил малый корабельный щит, поставленный судами обеспечения Балтийского флота.

"Ракетные стрельбы проводились в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия", - сказали в пресс-службе.

Также в целях проверки систем наведения средств ПВО и радиотехнических средств фрегата боевые самолеты морской авиации Балтийского флота осуществили облет корабля, уточнили в пресс-службе.

Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был закрыт для гражданского судоходства и пролета самолетов гражданской авиации.