Глава МИД Турции уверен, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров

Как отметил Мевлют Чавушоглу, ставка на военную составляющую повышает риск того, что конфликт "может затянуться на десятилетия"

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что конфликт между РФ и Украиной завершится за столом переговоров, а не победами на поле боя.

"На наш взгляд, война между Россией и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя", - сказал Чавушоглу, выступая в среду на конференции в одном из вузов Анкары. Его высказывания приводит Анатолийское агентство.

Глава турецкого министерства напомнил, что по итогам встречи глав МИД России и Украины в Анталье в марте, а также последовавших переговоров делегаций в Стамбуле стороны были близки к достижению договоренности о прекращении огня, однако впоследствии "отдались от диалога". "Сегодня условия серьезно отличаются от тех, которые были в марте. Налицо новые реалии, ситуация более запутанная, однако нельзя терять надежды", - отметил Чавушоглу.

Он также предупредил, что ставка на военную составляющую на Украине повышает риск того, что конфликт "может затянуться на десятилетия".