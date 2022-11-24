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ТАСС

Глава МИД Турции уверен, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: EPA-EFE/ STR

Как отметил Мевлют Чавушоглу, ставка на военную составляющую повышает риск того, что конфликт "может затянуться на десятилетия"

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что конфликт между РФ и Украиной завершится за столом переговоров, а не победами на поле боя.

"На наш взгляд, война между Россией и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя", - сказал Чавушоглу, выступая в среду на конференции в одном из вузов Анкары. Его высказывания приводит Анатолийское агентство.

Глава турецкого министерства напомнил, что по итогам встречи глав МИД России и Украины в Анталье в марте, а также последовавших переговоров делегаций в Стамбуле стороны были близки к достижению договоренности о прекращении огня, однако впоследствии "отдались от диалога". "Сегодня условия серьезно отличаются от тех, которые были в марте. Налицо новые реалии, ситуация более запутанная, однако нельзя терять надежды", - отметил Чавушоглу.

Он также предупредил, что ставка на военную составляющую на Украине повышает риск того, что конфликт "может затянуться на десятилетия". 

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Страны
Россия
Турция
Украина
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