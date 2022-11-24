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ТАСС

Блинкен: новый пакет военной помощи США Украине включает боеприпасы и средства ПВО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, чтобы страна могла защитить себя и имела сильную позицию на переговорах

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Власти США в новом пакете военной помощи Украине на $400 млн передадут Киеву боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в среду.

Как отмечается в документе, пакет "включает в себя дополнительные вооружения, боеприпасы и средства противовоздушной обороны". Они поступят со складов Министерства обороны США. 

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Россия
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