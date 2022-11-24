Блинкен: новый пакет военной помощи США Украине включает боеприпасы и средства ПВО

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, чтобы страна могла защитить себя и имела сильную позицию на переговорах

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Власти США в новом пакете военной помощи Украине на $400 млн передадут Киеву боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в среду.

Как отмечается в документе, пакет "включает в себя дополнительные вооружения, боеприпасы и средства противовоздушной обороны". Они поступят со складов Министерства обороны США.