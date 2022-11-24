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Военное обозрение

Успехи в миниатюризации систем РЭБ: Российские беспилотники «Москит» стали глушить связь ВСУ на переднем крае

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны РФ впервые опубликовало кадры применения беспилотников «Москит» в зоне проведения спецоперации, задействовав их против систем связи ВСУ.

Как сообщается, данные БПЛА созданы на базе разведывательного дрона «Орлан-10». Они оснащены дополнительными модулями, в которых размещено радиоэлектронное оборудование, предназначенное для подавления каналов управления и передачи данных неприятеля. «Москиты» задействуются на переднем крае в целях дезорганизации войск противника. БПЛА глушат связь на расстоянии до 5 км, тем самым затрудняя взаимодействие вражеских подразделений «на нуле» (переднем крае) с размещёнными в тылу штабами.

При этом «Москит» всё также снаряжён системами наблюдения, что позволяет оператору переключаться между радиоэлектронным устройствами и видеооборудованием и выполнять задачи как РЭБ, так и воздушной разведки, вскрывая позиции противника, в том числе источники радиоизлучения.

Ранее Минобороны не демонстрировало боевую работу «Москитов». Их официальное появление указывает на то, что российские беспилотники стали глушить связь противника на переднем крае. Ранее показывалась работа только наземных средств радиоподавления и самолётов семейства Су, оснащённых контейнерами РЭБ.

Оснащение малогабаритных беспилотников системой радиоэлектронной борьбы свидетельствует об определённых успехах российской оборонки в миниатюризации оборудования. Это направление долгое время оставалось одним из узких мест отечественного ВПК. Судя по всему, российским разработчикам удалось достигнуть прогресса и в этой сфере.

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Россия
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Москит
Орлан-10
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