Показан заводской вариант бронирования грузовиков КамАЗ для участия в СВО

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После начала проведения спецоперации российские военные грузовики стали одной из приоритетных целей нападений вражеских сил. ДРГ противника и боевики терробороны с первых дней вооружённого конфликта устраивали засады на автомобили снабжения.

В связи с этим командование стало формировать автоколонны, прикрывая их бронетехникой, мобильными зенитками, а порой и боевыми вертолётами. Экипажи грузовиков собственными силами пытались защитить свои машины хотя бы от огня из лёгкого стрелкового оружия. В ход пошли стальные листы, арматура, цепи, брёвна – любой подручный материал, способный обезопасить водителя.

Судя по опубликованному Минобороны РФ видео, российская оборонка тоже озаботилась защитой экипажей, участвующих в СВО. В материале показан бензовоз КамАЗ, получивший заводское бронирование. Кабина автомобиля усилена бронёй с боков и со стороны капота, цистерна обнесена решётчатым экраном. Данный вариант усиления защиты не сравнится с типовыми бронеавтомобилями, однако уже не потребует от водителей решать проблему с безопасностью движения собственными силами.

Аналогичным образом выглядела ситуация в американской армии времён вторжения в Ирак в 2003 году. На многих видео и фотографиях можно увидеть бронирование грузовиков как подручными средствами, так и их экранирование заводскими комплектами.