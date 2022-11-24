Войти
Военное обозрение

Показан заводской вариант бронирования грузовиков КамАЗ для участия в СВО

282
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После начала проведения спецоперации российские военные грузовики стали одной из приоритетных целей нападений вражеских сил. ДРГ противника и боевики терробороны с первых дней вооружённого конфликта устраивали засады на автомобили снабжения.

В связи с этим командование стало формировать автоколонны, прикрывая их бронетехникой, мобильными зенитками, а порой и боевыми вертолётами. Экипажи грузовиков собственными силами пытались защитить свои машины хотя бы от огня из лёгкого стрелкового оружия. В ход пошли стальные листы, арматура, цепи, брёвна – любой подручный материал, способный обезопасить водителя.

Судя по опубликованному Минобороны РФ видео, российская оборонка тоже озаботилась защитой экипажей, участвующих в СВО. В материале показан бензовоз КамАЗ, получивший заводское бронирование. Кабина автомобиля усилена бронёй с боков и со стороны капота, цистерна обнесена решётчатым экраном. Данный вариант усиления защиты не сравнится с типовыми бронеавтомобилями, однако уже не потребует от водителей решать проблему с безопасностью движения собственными силами.

Аналогичным образом выглядела ситуация в американской армии времён вторжения в Ирак в 2003 году. На многих видео и фотографиях можно увидеть бронирование грузовиков как подручными средствами, так и их экранирование заводскими комплектами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
22.08.2022
На форуме «Армия-2022» состоялась презентация изданной ЦАСТ книги «Чужие войны: новая парадигма»
16.05.2019
Индикатор влияния
21.03.2019
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
22.09.2014
Всевидящее око на Кубани
22.11.2013
Без учета и контроля
01.07.2013
И пушки, и масло
26.10.2011
Наш ответ американскому «Хищнику»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 07:09
  • 38425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:32
  • 2
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
  • 24.11 06:31
  • 1
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой
  • 24.11 03:09
  • 1
"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом
  • 24.11 02:53
  • 1
Французский политик Пьер Лелуш: Крым – российский, а Украине нет места в ЕС
  • 24.11 02:38
  • 1
Россия, Турция и Израиль играют в Сирии в кошки-мышки
  • 23.11 18:22
  • 1
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 23.11 17:56
  • 2
Когда закончатся боеприпасы у Украины
  • 23.11 17:54
  • 4
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 23.11 17:49
  • 3
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 23.11 14:26
  • 12
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 23.11 14:16
  • 2
ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе
  • 23.11 14:13
  • 4
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 11:46
  • 2
Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся арсеналов
  • 23.11 09:26
  • 0
Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»