Al Binaa: европейцы вновь призвали к прекращению огня на Украине

Европа не будет затягивать конфликт на Украине, пишет Al Binaa. Она долго поддерживала Зеленского, а сейчас столкнулась с рецессией и нехваткой газа. Россия, напротив, обладает большими запасами продовольствия, энергоресурсов и оружия и еще долго сможет противостоять Западу.

Польские власти отказались выдать въездную визу министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Причиной стало падение двух ракет в населенном пункте Пшеводув на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека, личности которых не были установлены. Украина обвиняет Россию в запуске ракет из зенитно-ракетного комплекса С-300. Россия, в свою очередь, утверждает, что она не наносила никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы, и что Киев уже много лет имеет ракеты этого типа.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эти ракеты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что Москва не имеет отношения к инциденту с падением ракет в Польше. "Для нас важно, что Россия сказала: "Мы здесь ни при чем", — подчеркнул турецкий лидер. Однако Соединенные Штаты и их западные союзники все равно решили возложить ответственность за падение ракет в Польше на Россию. Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло назвала этот инцидент "пугающим" и призвала избегать шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе. Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал пост на своей странице в Twitter: "История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой". Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, призвал Киев вернуться к мирным переговорам с Москвой.

Очевидно, что именно Украина запустила ракеты, которые упали на территории Польши, чтобы втянуть НАТО в открытое противостояние с Россией, поскольку она не хочет страдать в одиночку от последствий военного конфликта.

И пока Москва пытается отогнать Североатлантический альянс от своих западных границ, Киев противостоит ей от имени всей Европы, стремясь "сломать шип" российского врага, медленно впивающийся в государства Восточной Европы.

Что же касается Соединенных Штатов, то они намереваются уничтожить экономику России с помощью жестких санкций и втянуть страну в многолетнюю "войну на истощение". Их основные цели — изменить ход истории, сдержать Россию и укрепить свое влияние в Европе.

Такие цели кажутся неосуществимыми. По итогам промежуточных выборов в США республиканцы получили большинство в Палате представителей. Они внесли законопроект об аудите средств, выделяемых демократической администрацией Байдена на поддержку Украине, которые к настоящему моменту достигли 16,2 миллиарда долларов. Республиканцы задаются закономерным вопросом: не стала ли Украина 51-м штатом США?

В Европе растет недовольство. Она сталкивается с экономической рецессией, острой нехваткой газа, народными демонстрациями против высоких цен и ухудшения уровня жизни. Все чаще звучат призывы к прекращению огня на Украине. Многие считают, что военный конфликт, который продолжается уже девять месяцев, ни к чему не приведет, и что Россия, обладающая большими запасами продовольствия, энергоресурсов и оружия, не будет испытывать недостатка в средствах к существованию. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что десять миллионов украинцев живут в бомбоубежищах, а российские военные круглосуточно наносят удары по инфраструктуре страны.

Надо отметить, что Россия остается открытой к любым контактам и готова добиваться своих целей. Они хорошо известны и могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров.

Глобальная рецессия, энергетический и климатический кризисы, возвращение к использованию угля, сокращение добычи нефти, одобренное ОПЕК+ при поддержке Саудовской Аравии и России, а также напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (противостояние между Северной и Южной Кореей, конфликт с Японией и кризис вокруг Тайваня, который как "кость в глотке" Китая) — все это требует постоянной бдительности и принятия своевременных мер.

Соединенные Штаты имеют около тысячи военных баз в разных странах мира. Они воспользовались украинским кризисом, чтобы свести счеты с русскими и втянули Европу в конфронтацию с Россией, в которой она не заинтересована. Кроме того, американцы изменили курс нескольких танкеров с СПГ, направлявшихся в Азию, чтобы продать газ с большей прибылью в Европе. Если бы они могли вторгнуться в Россию, как в Ирак, Сирию, Тунис и Афганистан, то они непременно бы это сделали.

Автор: Умар Абдель Кадер Гандур (عمر عبد القادر غندور)