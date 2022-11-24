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ТАСС

Глава ЕКА заявил, что Европа планирует осуществлять миссию "ЭкзоМарс" совместно с США

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ExoMars
ExoMars.
Источник изображения: Роскосмос

Йозеф Ашбахер отметил, что продолжает переговоры с "американскими друзьями" для совместной работы над осуществлением полета

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) добилось прогресса в поиске замены российским компонентам миссии по исследованию Марса ExoMars и рассчитывает осуществить ее в сотрудничестве с партнерами из США. Об этом сообщил в среду глава ЕКА Йозеф Ашбахер на пресс-конференции по итогам министерской встречи стран, входящих в агентство.

"Мы нашли очень положительный путь вперед, который означает, что большинство миссий "ЭкзоМарс" будет выполняться с европейскими технологиями", - сказал он, добавив, что продолжает переговоры с "американскими друзьями" для совместной работы над осуществлением полета.

На прошлой неделе генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил в интервью ТАСС, что ЕКА полностью отказалось от сотрудничества с Россией по исследованию Марса. Он подчеркнул, что научное сообщество ни стран Европы, ни России не выиграет от такого шага. Глава Роскосмоса также назвал глупостью и недальновидностью Евросоюза отказ от выдачи делегации из РФ виз для участия во Всемирном космическом конгрессе в Париже.

В июле генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил у себя в Twitter, что совет управляющих ЕКА принял решение о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по программе "ЭкзоМарс". В Роскосмосе тогда заявили, что Россия может реализовать свою часть проекта на национальном уровне либо с привлечением партнеров из дружественных стран. Также Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, подчеркнул, что госкорпорация предпримет все усилия для возвращения из Италии российского десантного марсианского модуля "Казачок", подготовленного для миссии. 

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ESA (ЕКА)
Роскосмос
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Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
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