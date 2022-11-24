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Интерфакс-АВН

Британия поставит Украине еще 10 тыс. артиллерийских снарядов

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Лондон. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Британские власти передадут Украине еще 10 тыс. артиллерийских снарядов, а также уже направили Киеву вертолеты Sikorsky SH-3 Sea King, говорится в пресс-релизе Минобороны Великобритании.

"Артиллерийские снаряды усилят украинский оборонный потенциал и их отправят в эту страну в то время, как первая партия вертолетов Sea King поступает на Украину, чтобы дать ей возможность вести поисково-спасательные операции", - отмечается в заявлении.

В документе говорится, что ранее служащие ВМС Британии провели шестидневный курс обучения пилотирования Sea King для десяти украинских экипажей и инженеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
SH-3
Компании
Sikorsky Aircraft
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