Войти
ТАСС

WSJ: ЦРУ ищет возможности для вербовки россиян, недовольных СВО на Украине

244
0
0
Штаб-квартира ЦРУ. Фото Reuters
Штаб-квартира ЦРУ. Фото Reuters.

Высказывания замдиректора ЦРУ по операциям Дэвида Марлоу повторяют недавние утверждения бывших высокопоставленных сотрудников управления о том, что "разочарование многих русских создает благоприятную почву для рекрутирования агентов среди недовольных"

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) ищет возможности для вербовки россиян, которые отрицательно относятся к специальной военной операции на Украине и готовы сотрудничать с американской разведкой. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на недавнее выступление заместителя директора ЦРУ по операциям Дэвида Марлоу в аналитическом Центре Хайдена при Университете Джорджа Мейсона (штат Вирджиния).

"Мы ищем по всему миру русских, которые недовольны [операцией] так же, как и мы, и готовы обсуждать сотрудничество", - заявил он. Редкое публичное выступление Марлоу состоялось на прошлой неделе перед специально отобранной аудиторией университета и его сотрудниками, пишет газета. Центр распространил в понедельник видеозапись этой встречи. В ней также участвовала заместитель директора ЦРУ Линда Уэйссголд, которая возглавляет аналитический отдел разведывательного управления.

Высказывания Марлоу повторяют недавние утверждения бывших высокопоставленных сотрудников ЦРУ о том, что "разочарование многих русских создает благоприятную почву для рекрутирования агентов среди недовольных офицеров вооруженных сил, олигархов, которые понесли ущерб из-за санкций, и людей, бежавших из страны", отмечает The Wall Street Journal. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
18.06.2021
Искусственное дыхание для ВСУ
08.04.2019
Подбил сам себя: что произошло с нидерландским F-16
08.04.2019
Разведчик из Флориды: самолет ВМС США засекли около Крыма
18.05.2018
Дайте нам авианосец! Страны Балтии запросили у США усиление авиацией и флотом
30.09.2015
Раньше думай о Родине
29.09.2015
Генсек НАТО: в изоляции России нет смысла
29.12.2014
Оружие неотвратимого возмездия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 07:09
  • 38425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:32
  • 2
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
  • 24.11 06:31
  • 1
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой
  • 24.11 03:09
  • 1
"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом
  • 24.11 02:53
  • 1
Французский политик Пьер Лелуш: Крым – российский, а Украине нет места в ЕС
  • 24.11 02:38
  • 1
Россия, Турция и Израиль играют в Сирии в кошки-мышки
  • 23.11 18:22
  • 1
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 23.11 17:56
  • 2
Когда закончатся боеприпасы у Украины
  • 23.11 17:54
  • 4
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 23.11 17:49
  • 3
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 23.11 14:26
  • 12
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 23.11 14:16
  • 2
ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе
  • 23.11 14:13
  • 4
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 11:46
  • 2
Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся арсеналов
  • 23.11 09:26
  • 0
Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»