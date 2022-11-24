WSJ: ЦРУ ищет возможности для вербовки россиян, недовольных СВО на Украине

Высказывания замдиректора ЦРУ по операциям Дэвида Марлоу повторяют недавние утверждения бывших высокопоставленных сотрудников управления о том, что "разочарование многих русских создает благоприятную почву для рекрутирования агентов среди недовольных"

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) ищет возможности для вербовки россиян, которые отрицательно относятся к специальной военной операции на Украине и готовы сотрудничать с американской разведкой. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на недавнее выступление заместителя директора ЦРУ по операциям Дэвида Марлоу в аналитическом Центре Хайдена при Университете Джорджа Мейсона (штат Вирджиния).

"Мы ищем по всему миру русских, которые недовольны [операцией] так же, как и мы, и готовы обсуждать сотрудничество", - заявил он. Редкое публичное выступление Марлоу состоялось на прошлой неделе перед специально отобранной аудиторией университета и его сотрудниками, пишет газета. Центр распространил в понедельник видеозапись этой встречи. В ней также участвовала заместитель директора ЦРУ Линда Уэйссголд, которая возглавляет аналитический отдел разведывательного управления.

Высказывания Марлоу повторяют недавние утверждения бывших высокопоставленных сотрудников ЦРУ о том, что "разочарование многих русских создает благоприятную почву для рекрутирования агентов среди недовольных офицеров вооруженных сил, олигархов, которые понесли ущерб из-за санкций, и людей, бежавших из страны", отмечает The Wall Street Journal.