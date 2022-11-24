На Украине отключили от энергосистемы все три действующие АЭС

Южно-Украинская и Ровненская АЭС находятся в режиме аварийной остановки

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Все три действующие на Украине атомные электростанции отключены от энергосистемы страны. Две из них - Южно-Украинская и Ровненская - находятся в режиме аварийной остановки. Глава областной военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил об отключении Хмельницкой АЭС.

Первыми поступили сообщения местных СМИ об аварийной остановке энергоблоков Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. Затем эту информацию подтвердили в "Энергоатоме". По данным оператора, это связано с разрушением сетей, в результате чего станции стало некуда выдавать сгенерированную электроэнергию. При этом, как утверждают в компании, сама станция в порядке.

Затем издание "Страна" сообщило о переведении в аварийный режим Ровенской атомной электростанции. По информации издания, вероятной причиной стало резкое падение потребления электроэнергии. Позже Гамалий написал в своем Telegram-канале, что энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы.

Днем в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась более двух часов, после в красной зоне остались только северо-восточные области страны. Из разных городов поступают сообщения о взрывах и повреждениях на объектах инфраструктуры. В компании "Укрэнерго" сообщили, что в течение суток на территории всей Украины будут продолжаться аварийные отключения света.

По состоянию на начало 2022 года на Украине насчитывалось четыре действующих АЭС с 15 энергоблоками общей установленной мощностью 13,88 ГВт. Еще одна АЭС, Чернобыльская, была выведена из эксплуатации в 2000 году. С марта 2022 года Запорожская АЭС находится под охраной российских военных.