Не справились с паромами, замахнулись на фрегаты: британская верфь-банкрот стала оборонным подрядчиком

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Британская верфь Ferguson Marine на протяжении многих лет не может выполнить заказ на постройку гражданских судов, однако её руководители надеются поправить финансовое положение предприятия за счёт работы на Минобороны страны.

Ferguson Marine взялась за строительство двух паромов, работающих на дизельном топливе и СПГ, с условием их поставки в 2018 году. Суда срочно требуются для обслуживания Гебридских островов из-за вывода из строя старых паромов и больших очередей на берегу (люди вынуждены спать в автомобилях в ожидании рейса или вовсе отменять поездку). Заказ был сорван из-за задержек и перерасхода средств. В итоге верфь-банкрот была национализирована, несмотря на упорное сопротивление её владельца.

Новое руководство предприятия обязалось достроить оба парома до конца 2023 года. Тем временем оно добилось получения оборонных заказов – без дополнительного финансирования верфь не справится со старым контрактом. В итоге Ferguson Marine стала подрядчиком в цепочке поставок для фрегатов Type 26, надеясь при этом на перспективу самостоятельной постройки боевых кораблей.

Предприятие ждёт светлое будущее. Мы покажем, что так же хороши, как и 10 лет назад

- заявляет руководитель верфи, которая, замахнувшись на фрегаты, не может справиться с паромами.

Это лишнее свидетельство того, что экономика англосаксонского мира всё активнее переходит на военные рельсы, причём всё больше предприятий либо национализируются, либо переходят под управление тех менеджеров, которые напрямую связаны с государством. А ведь некоторое время назад именно из-за этого на Западе российскую экономику объявили той, которую, видите ли, нельзя считать рыночной. Получается, что теперь сомнения - и в рыночном характере экономики Британии...