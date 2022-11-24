Войти
Военное обозрение

Не справились с паромами, замахнулись на фрегаты: британская верфь-банкрот стала оборонным подрядчиком

247
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Британская верфь Ferguson Marine на протяжении многих лет не может выполнить заказ на постройку гражданских судов, однако её руководители надеются поправить финансовое положение предприятия за счёт работы на Минобороны страны.

Ferguson Marine взялась за строительство двух паромов, работающих на дизельном топливе и СПГ, с условием их поставки в 2018 году. Суда срочно требуются для обслуживания Гебридских островов из-за вывода из строя старых паромов и больших очередей на берегу (люди вынуждены спать в автомобилях в ожидании рейса или вовсе отменять поездку). Заказ был сорван из-за задержек и перерасхода средств. В итоге верфь-банкрот была национализирована, несмотря на упорное сопротивление её владельца.

Новое руководство предприятия обязалось достроить оба парома до конца 2023 года. Тем временем оно добилось получения оборонных заказов – без дополнительного финансирования верфь не справится со старым контрактом. В итоге Ferguson Marine стала подрядчиком в цепочке поставок для фрегатов Type 26, надеясь при этом на перспективу самостоятельной постройки боевых кораблей.

Предприятие ждёт светлое будущее. Мы покажем, что так же хороши, как и 10 лет назад

- заявляет руководитель верфи, которая, замахнувшись на фрегаты, не может справиться с паромами.

Это лишнее свидетельство того, что экономика англосаксонского мира всё активнее переходит на военные рельсы, причём всё больше предприятий либо национализируются, либо переходят под управление тех менеджеров, которые напрямую связаны с государством. А ведь некоторое время назад именно из-за этого на Западе российскую экономику объявили той, которую, видите ли, нельзя считать рыночной. Получается, что теперь сомнения - и в рыночном характере экономики Британии...

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
Type 26
Похожие новости
25.10.2021
Британцы «заселяют» фрегат нового поколения
05.07.2021
Началось строительство третьего фрегата класса "Тип-26" для ВМС Великобритании
04.09.2017
Британский "патрульный" сдаёт первый экзамен
03.07.2017
Фрегаты Тип 26. Программа стартовала
07.11.2016
В Глазго начнется строительство фрегата Тип 26
18.03.2014
Великобритания модернизирует судостроительную верфь
17.05.2013
Французские противоракеты доработают для американских кораблей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 07:09
  • 38425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:32
  • 2
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
  • 24.11 06:31
  • 1
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой
  • 24.11 03:09
  • 1
"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом
  • 24.11 02:53
  • 1
Французский политик Пьер Лелуш: Крым – российский, а Украине нет места в ЕС
  • 24.11 02:38
  • 1
Россия, Турция и Израиль играют в Сирии в кошки-мышки
  • 23.11 18:22
  • 1
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 23.11 17:56
  • 2
Когда закончатся боеприпасы у Украины
  • 23.11 17:54
  • 4
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 23.11 17:49
  • 3
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 23.11 14:26
  • 12
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 23.11 14:16
  • 2
ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе
  • 23.11 14:13
  • 4
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 11:46
  • 2
Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся арсеналов
  • 23.11 09:26
  • 0
Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»