Медведев заявил о напрасности надежд на истощение возможностей России

Медведев призвал противников не надеяться на истощение запасов оружия у России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что противники России напрасно надеются на истощение ее возможностей, считая оружейные пуски и запасы.

В среду Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что посетил государственное научно-производственное предприятие "Регион".

"Наращивание объёмов поставки вооружённым силам России высокоточного оружия обсудили в ходе посещения государственного научно-производственного предприятия "Регион". Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!" - написал он.