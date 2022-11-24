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РИА Новости

Медведев заявил о напрасности надежд на истощение возможностей России

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев призвал противников не надеяться на истощение запасов оружия у России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что противники России напрасно надеются на истощение ее возможностей, считая оружейные пуски и запасы.

В среду Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что посетил государственное научно-производственное предприятие "Регион".

"Наращивание объёмов поставки вооружённым силам России высокоточного оружия обсудили в ходе посещения государственного научно-производственного предприятия "Регион". Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!" - написал он.

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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