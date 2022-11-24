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ТАСС

Ульянов: меры по "защитной зоне" ЗАЭС не поставят под сомнение контроль РФ над станцией

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Конструктивного вклада Киева по вопросу о "защитной зоне" вокруг ЗАЭС пока нет, отметил постпред России при международных организациях в Вене

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Предполагаемые меры по созданию "защитной зоны" вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) не поставят под сомнение контроль России над станцией. Об этом заявил в среду ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Что касается параметров возможных договоренностей по "защитной зоне", то об этом говорить пока рано. Эти вопросы являются предметом переговоров, - отметил Ульянов. - Но можно уверенно сказать, что предполагаемые меры точно не поставят под сомнение контроль России над ЗАЭС".

Конструктивный вклад украинской стороны необходим для результативности консультаций по "защитной зоне" вокруг Запорожской АЭС, его пока нет, заявил он.

"Массированные обстрелы украинской стороной Запорожской АЭС в минувшие выходные дни действительно свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер по обеспечению ядерной безопасности на этой атомной станции. Как долго продлятся консультации по созданию там "зоны защиты", предсказать трудно, поскольку не все зависит от секретариата МАГАТЭ и России. Требуется конструктивный вклад со стороны Киева. Его пока нет", - отметил Ульянов.

Россия согласна с выводами МАГАТЭ о том, что, несмотря на нанесенные украинской стороной удары по ряду объектов на территории ЗАЭС, непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС пока нет, но ситуация может поменяться в любой момент, заявил Ульянов.

"Мы полностью согласны с выводами МАГАТЭ, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС, несмотря на нанесенные украинской стороной удары по ряду объектов на ее территории, пока нет. Но в случае продолжения атак против ядерных установок ситуация может в любой момент измениться".

По словам Ульянова, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси справедливо заявил в понедельник, что, те, кто осуществляет нападения на атомную электростанцию, "играют с огнем". "Необходимы срочные и эффективные меры для предотвращения развития событий по негативному сценарию", - добавил постпред РФ. 

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