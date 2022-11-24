Войти
РИА Новости

Изолировать Россию невозможно, заявил замглавы Минобороны

261
0
0
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Источник изображения: © РИА Новости / Вадим Савицкий

Замглавы Минобороны Фомин: изолировать Россию на международной арене невозможно

СИЕМРЕАП (Камбоджа), 23 ноя – РИА Новости. Изолировать Россию на международной арене невозможно, в частности, в этом году Минобороны России взаимодействует с более чем 100 странами.

Об этом заявил в среду журналистам замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин по итогам Совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу "СМОА плюс" в Сиемреапе (Камбоджа).

"В текущем году число стран мира, которые взаимодействуют с Минобороны России, превысило 100. Ярким примером отсутствия изоляции является проведенная в августе этого года Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более 700 делегатов из 70 стран мира и шести международных организаций", - сказал он.

По его словам, на форум также приехали и представители неправительственных организаций, включая западные.

Фомин также привел пример участия России в Восточно-Азиатском саммите в Камбодже и встрече в формате "Большой двадцатки" на Бали (Индонезия) в ноябре этого года.

"На сегодняшнем заседании "СМОА плюс" мы наравне со всеми обсуждали насущные проблемы в сфере безопасности. Наше выступление было воспринято с интересом, а предложенные нами инициативы по практическому взаимодействию нашли отражение в итоговом документе", - отметил заместитель министра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Камбоджа
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Похожие новости
24.03.2020
«Мы настроены на серьёзный диалог с НАТО»
30.12.2019
За прошедшие пять лет Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве с 39 странами
03.06.2019
В Минобороны РФ рассказали о механизмах сотрудничества в АТР
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
06.06.2017
Россия видит в АСЕАН партнера в обеспечении региональной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 07:09
  • 38425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:32
  • 2
Промышленный каркас страны: Сергей Чемезов — о результатах работы Ростеха за 15 лет
  • 24.11 06:31
  • 1
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой
  • 24.11 03:09
  • 1
"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом
  • 24.11 02:53
  • 1
Французский политик Пьер Лелуш: Крым – российский, а Украине нет места в ЕС
  • 24.11 02:38
  • 1
Россия, Турция и Израиль играют в Сирии в кошки-мышки
  • 23.11 18:22
  • 1
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 23.11 17:56
  • 2
Когда закончатся боеприпасы у Украины
  • 23.11 17:54
  • 4
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 23.11 17:49
  • 3
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 23.11 14:26
  • 12
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 23.11 14:16
  • 2
ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе
  • 23.11 14:13
  • 4
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 11:46
  • 2
Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся арсеналов
  • 23.11 09:26
  • 0
Киев намерен втянуть НАТО в войну с Россией, устроив «ядерный инцидент»