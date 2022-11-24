Изолировать Россию невозможно, заявил замглавы Минобороны

Замглавы Минобороны Фомин: изолировать Россию на международной арене невозможно

СИЕМРЕАП (Камбоджа), 23 ноя – РИА Новости. Изолировать Россию на международной арене невозможно, в частности, в этом году Минобороны России взаимодействует с более чем 100 странами.

Об этом заявил в среду журналистам замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин по итогам Совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу "СМОА плюс" в Сиемреапе (Камбоджа).

"В текущем году число стран мира, которые взаимодействуют с Минобороны России, превысило 100. Ярким примером отсутствия изоляции является проведенная в августе этого года Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более 700 делегатов из 70 стран мира и шести международных организаций", - сказал он.

По его словам, на форум также приехали и представители неправительственных организаций, включая западные.

Фомин также привел пример участия России в Восточно-Азиатском саммите в Камбодже и встрече в формате "Большой двадцатки" на Бали (Индонезия) в ноябре этого года.

"На сегодняшнем заседании "СМОА плюс" мы наравне со всеми обсуждали насущные проблемы в сфере безопасности. Наше выступление было воспринято с интересом, а предложенные нами инициативы по практическому взаимодействию нашли отражение в итоговом документе", - отметил заместитель министра.