В МО РФ заявили, что США ведут целенаправленную работу по дестабилизации ситуации в АТР

По словам заместителя министра обороны России Александра Фомина, на заседании "СМОА плюс" США и некоторые недружественные страны выступили с политизированными заявлениями по обстановке вокруг Тайваня, Мьянмы и Украины

СИЕМРЕАП /Камбоджа/, 23 ноября. /ТАСС/. Вашингтон ведет целенаправленную работу по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и разрушению сложившейся вокруг АСЕАН системы безопасности. Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, на заседании "СМОА плюс" США и ряд недружественных стран выступили с политизированными заявлениями по обстановке вокруг Тайваня, Мьянмы и Украины.

"Со своей стороны, [мы] предметно отвели все прозвучавшие в адрес нашей страны голословные обвинения, <…> озвучили факты целенаправленной работы, проводимой США и их союзниками по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, разрушению сложившейся вокруг АСЕАН системы безопасности, а также указали на схожесть происходящих в АТР процессов с теми, которые привели к конфликту на Украине", - сказал замминистра обороны в среду по итогам Совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу "СМОА плюс".

Фомин отметил, что подавляющее большинство участников совещания услышало позицию России и с пониманием отнеслось к российской точке зрения. Минобороны РФ продолжит принимать активное участие в Совещаниях министров обороны стран - членов АСЕАН и партнеров по диалогу, поскольку это позволяет напрямую доводить до партнеров по "СМОА плюс" позицию России по ключевым вопросам безопасности.

Также, по словам Фомина, на совещании состоялся обмен мнениями по широкому спектру актуальных проблем глобальной и региональной безопасности. Участники заседания поделились своими оценками ситуации на Корейском полуострове и по вопросам борьбы с международным терроризмом, кибербезопасности, обстановки в Южно-Китайском море.