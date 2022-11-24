БРПЛ "Синева" и "Лайнер" останутся на вооружении подводных крейсеров стратегического назначения до 2030 года

ЦАМТО, 23 ноября. БРПЛ "Синева" и "Лайнер" останутся на вооружении ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) ВМФ России до 2030 года, заявил гендиректор ГРЦ имени Макеева Владимир Дегтярь.

"БРПЛ "Синева" и "Лайнер" во втором десятилетии нашего века обеспечили парирование проблем стратегического сдерживания "вероятного противника" в периоды обострения международной обстановки. Сегодня они составляют основу морской компоненты ядерной триады России и в настоящее время обеспечивают возможность существования действующей Северо-Западной группировки подводных лодок до 2026-2030 годов. Это дает нам время для проведения исследований и разработки перспективного ракетного комплекса морского базирования", – сказал В.Дегтярь в интервью "Российской газете".

В.Дегтярь отметил, что "в отличие от "Синевы" БРПЛ "Лайнер" могут оснащаться боевыми нагрузками разного типа. В современных условиях оснащение ракеты средствами противодействия повышает эффективность ее использования. Боевая ступень ракеты и средства противодействия, разработанные на основе адаптивно-модульного принципа, обеспечивают возможность гибкого реагирования на изменения системы противоракетной обороны путем замены боевой нагрузки".

Как напоминает "РИА Новости", этими жидкостными БРПЛ вооружены РПКСН третьего поколения проекта 667 (БДРМ). Новые РПКСН класса "Борей" (проект 955) четвертого поколения получили на вооружение твердотопливную БРПЛ "Булава". Дальность стрельбы БРПЛ "Лайнер" составляет до 11 тыс. км, БРПЛ "Булава" – до 9 тыс. км.